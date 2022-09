Elezioni, "seggi chiusi" per quasi 5 milioni di italiani all'estero

Il voto -

Sonogli elettori italiani residenti all'estero chiamati al voto per le elezioni politiche del prossimo 25 settembre secondo quanto risulta dagli elenchi provvisori predisposti dal ministero dell'Interno, inviati al ministero degli Affari esteri e della Cooperazione internazionale. La maggior parte dei connazionali si trova in Europa (2.645.030). A seguire America Meridionale (1.535.804), America Settentrionale e Centrale (437.802) e Africa, Asia, Oceania e Antartide (253.095). I seggi in palio, dopo il taglio dei parlamentari, sonoalla Camera -in Europa,in America del Nord,in Sudamerica, uno in Africa, Asia, Oceania, Antartide - eal Senato, uno per ogni circoscrizione. Si vota con le preferenze, sistema proporzionale puro. Hanno diritto di votare gli elettori iscritti all'Aire , ma anche gli italiani temporaneamente all'estero.