Elezioni, Letta: "Meloni come Trump, ha superato il limite della decenza"

"Grazie per il calore di questo applauso. Grazie per la vostra accoglienza. Se vado oltre arriva la commozione, questo entusiasmo mi colpisce molto in profondo. Vivete la politica soprattutto come testimonianza di una vita coerente con gli ideali, sperate, combattete e costruite. Voi giovani siete la speranza della politica". Così il presidente del Consiglio, Mario Draghi, intervenendo al 'Meeting per l'amicizia tra i popoli' che si svolge alla Fiera di Rimini.