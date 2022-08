Energia, l'allarme di Confesercenti: in pericolo 90mila imprese

Nonostante gli interventi del governo contro il caro-energia "in autunno si rischia il collasso".

Lo denuncia Confesercenti in una nota, aggiungendo che l'incremento del costo di luce e gas mette in pericolo 90mila imprese e che, con la situazione attuale, si prevedono aumenti delle bollette fino al 140% per i prossimi 12 mesi.