Caro energia, Bonomi (Confindustria): "Dobbiamo essere pronti a un piano di razionamento"

Sulla questione energetica, come Confindustria "chiediamo di affrontare seriamente e immediatamente la predisposizione di un eventuale piano di razionamento.

Dal primo ottobre inizia l'anno termico e le imprese non sanno ancora come dovranno affrontarlo". Lo ha detto il presidente Carlo Bonomi al Tg5. "Chiediamo un tetto al prezzo del gas e se non viene fatto in Europa, dobbiamo farlo a livello nazionale, lo stiamo chiedendo da mesi", la proposta degli industriali.