Elezioni, Berlusconi: i tre leader del centrodestra indispensabili per vincere | A Cernobbio il confronto tra i big degli schieramenti

E' il momento del confronto per i leader degli schieramenti in corsa per le elezioni del 25 settembre.

Alle 12 al Forum Ambrosetti di Cernobbio saranno infatti presenti Meloni, Letta, Calenda, Tajani, Salvini e Conte . Sulla tenuta delle coalizioni intanto è botta e risposta a distanza. " Il centrodestra ha tre leader, tutti indispensabili per vincere" , ha detto Silvio Berlusconi sottolineando che "Giorgia Meloni è davvero brava. Abbiamo storie diverse, un linguaggio diverso, ma questo non ci impedisce di collaborare lealmente". Di tutt'altro avviso Carlo Calenda : "La destra non sarà in grado di governare , dopo il voto ci sarà un'altra grande coalizione"