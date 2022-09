Elezioni, Lupi: "Senza Noi Moderati non si governa" | Balneari, Garavaglia: "Ora nessun decreto ad hoc"

"Gli esiti già scritti? La storia anche recente è piena di risultati elettorali inattesi, di ribaltamenti, di sorprese, di spinte non fotografate dai sondaggi".

Il segretario del Pd, Enrico Letta , non si lascia influenzare dalle previsioni che danno la destra come già vincente alle elezioni del 25 settembre. "Siamo il primo partito tra gli under 35, è molto incoraggiante". Garavaglia torna a parlare dei balneari e "smentisce" l'ipotesi di un decreto ad hoc del governo: "Non mi risulta. Visto che lo dovrei fare...E' ovvio che non si può procedere ora". Lupi : "Senza Noi Moderati non si governa".