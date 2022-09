Elezioni, da Calenda a Cottarelli: chi sono gli sconfitti all'uninominale che entrano in Parlamento grazie al paracadute

Leggi Anche Elezioni, ecco gli eletti al Senato nei listini plurinominali

Carlo Calenda -

Il leader di Azione approda in Senato grazie al paracadute nel collegio plurinominale Lazio - P01, Sicilia - P01 e Veneto - P02. Nel seggio uninominale Lazio - U02 viene battuto da Lavinia Mennuni (FdI), con il 36,30% dei voti. Emma Bonino, con il 33,21%, raccoglie più del doppio dei voti di Calenda, fermo al 14,07%: epilogo che porta a uno scambio di accuse al veleno con la sua ex alleata e con il Pd.

Mara Carfagna -

L'ex ministro per il Sud non passa nel collegio uninominale di Napoli-Fuorigrotta, dove si registra anche l'uscita di scena di Luigi Di Maio (24,41%). A vincere è l'ex ministro dell'Ambiente M5S, Sergio Costa (39,72%). Terza, nello stesso collegio, Maria Rosaria Rossi (22,52%) e solo quarta Mara Carfagna (7,10%), eletta però nel collegio proporzionale della Puglia - P04.

Carlo Cottarelli -

Risultato negativo per l'economista Carlo Cottarelli (27,37%), candidato per il Pd al Senato nel collegio uninominale di Cremona, dove però prevale la pasionaria di Fratelli d'Italia Daniela Santanchè (52,17%). L'ex 'mr. spending review' si salva grazie al proporzionale nel collegio plurinominale Lombardia - P02.

Aboubakar Soumahoro -

Sconfitto da Daniela Dondi (centrodestra, 37,44%) nel collegio uninominale di Modena, il sindacalista Aboubakar Soumahoro (36,01%), candidato con Alleanza Verdi-Sinistra, entra comunque in Parlamento: l'elezione arriva grazie alla quota proporzionale per la lista plurinominale del centrosinistra nel collegio Lombardia1 - P01 per la Camera.

Giulio Tremonti -

L'ex ministro dell'Economia Giulio Tremonti (30,37%), candidato per FdI, viene battuto dal segretario di +Europa Benedetto Della Vedova (37,85%) nel collegio uninominale di Milano per la Camera. Si salva grazie al proporzionale nel collegio plurinominale Lombardia 1 - P02.

Ouidad Bakkali -

In Emilia-Romagna, nel collegio uninominale di Ravenna, la sfida finisce al fotofinish, con Alice Buonguerrieri (37,32%) di Fratelli d'Italia che supera di appena 49 voti l'esponente del Pd Ouidad Bakkali (37,30%). Bakkali è comunque eletta nel collegio plurinominale Emilia-Romagna - P03.