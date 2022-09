Elezioni, ecco gli eletti al Senato nei listini plurinominali

Il ministero dell'Interno ha assegnato i seggi anche nei listini plurinominali attraverso il calcolo proporzionale.

Sono 122 i senatori eletti con questo sistema e, stando ai risultati delle elezioni del 25 settembre, la parte del leone la fanno Fratelli d'Italia con 34 eletti. Poi ci sono i 31 del Pd, i 23 del M5s. Seguono Lega con 13 senatori, Forza Italia 9, Azione 9 e Verdi e Sinistra 3. Nelle liste compaiono ancora nomi "doppi" perché alcuni "big" dei partiti erano segnati in diverse circoscrizioni e si dovrà quindi attendere che siano loro a scegliere in quale circoscrizione accettare la vittoria e far salire di conseguenza le seconde linee.