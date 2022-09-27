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Elezioni, ecco gli eletti alla Camera nei listini plurinominali

In attesa che alcuni "big" scelgano in quale circoscrizione segnare l'elezione, assegnati i seggi ai vari partiti

Il ministero dell'Interno ha assegnato i seggi anche nei listini plurinominali attraverso il calcolo proporzionale.

Sono 245 i deputati eletti con questo sistema e, stando ai risultati delle elezioni del 25 settembre, la parte del leone la fanno Fratelli d'Italia con 69 eletti. Poi ci sono i 57 del Pd, i 41 del M5s. Seguono Lega con 23 senatori, Forza Italia 22, Azione 21, Verdi e Sinistra 11 e Sudtiroler Volkspartei 1. Nelle liste compaiono ancora nomi "doppi" perché alcuni "big" dei partiti erano segnati in diverse circoscrizioni e si dovrà quindi attendere che siano loro a scegliere in quale circoscrizione accettare la vittoria e far salire di conseguenza le seconde linee.

 


 


 


FRATELLI D'ITALIA CON GIORGIA MELONI  
  Numero candidati eletti: 69  
Candidati Circoscrizione Collegio plurinominale
     
ALBANO LUCIA MARCHE MARCHE - P01
AMBROSI ALESSIA TRENTINO-ALTO ADIGE/SÜDTIROL TRENTINO-ALTO ADIGE/SÜDTIROL - P01
ANTONIOZZI ALFREDO CALABRIA CALABRIA - P01
BALDELLI ANTONIO MARCHE MARCHE - P01
BIGNAMI GALEAZZO EMILIA-ROMAGNA EMILIA-ROMAGNA - P02
CANNATA GIOVANNI LUCA SICILIA 2 SICILIA 2 - P03
CARETTA MARIA CRISTINA VENETO 1 VENETO 1 - P01
CARETTA MARIA CRISTINA VENETO 2 VENETO 2 - P02
CHIESA PAOLA MARIA LOMBARDIA 4 LOMBARDIA 4 - P01
CIABURRO MONICA PIEMONTE 2 PIEMONTE 2 - P02
CIRIELLI EDMONDO CAMPANIA 2 CAMPANIA 2 - P02
COLOSIMO CHIARA LAZIO 1 LAZIO 1 - P02
COLOSIMO CHIARA LAZIO 1 LAZIO 1 - P03
COMBA FABRIZIO PIEMONTE 2 PIEMONTE 2 - P01
COMBA FABRIZIO PIEMONTE 2 PIEMONTE 2 - P02
DEIDDA SALVATORE SARDEGNA SARDEGNA - P01
DONZELLI GIOVANNI TOSCANA TOSCANA - P01
DONZELLI GIOVANNI TOSCANA TOSCANA - P03
FERRO WANDA CALABRIA CALABRIA - P01
FILINI FRANCESCO VENETO 1 VENETO 1 - P01
FITTO RAFFAELE PUGLIA PUGLIA - P04
FOTI TOMMASO EMILIA-ROMAGNA EMILIA-ROMAGNA - P01
FOTI TOMMASO EMILIA-ROMAGNA EMILIA-ROMAGNA - P03
FRASSINETTI PAOLA LOMBARDIA 1 LOMBARDIA 1 - P02
FRASSINETTI PAOLA SARDEGNA SARDEGNA - P01
FRASSINETTI PAOLA LOMBARDIA 3 LOMBARDIA 3 - P02
FRIJIA MARIA GRAZIA LIGURIA LIGURIA - P01
GEMMATO MARCELLO PUGLIA PUGLIA - P03
KELANY SARA LOMBARDIA 2 LOMBARDIA 2 - P02
LA PORTA CHIARA TOSCANA TOSCANA - P01
LA PORTA CHIARA UMBRIA UMBRIA - P01
LA PORTA CHIARA TOSCANA TOSCANA - P02
LA SALANDRA GIANDONATO PUGLIA PUGLIA - P01
LEO MAURIZIO SICILIA 2 SICILIA 2 - P01
LOLLOBRIGIDA FRANCESCO LAZIO 1 LAZIO 1 - P02
LOLLOBRIGIDA FRANCESCO LAZIO 2 LAZIO 2 - P02
LOPERFIDO EMANUELE FRIULI-VENEZIA GIULIA FRIULI-VENEZIA GIULIA - P01
LUCASELLI YLENJA EMILIA-ROMAGNA EMILIA-ROMAGNA - P02
LUCASELLI YLENJA EMILIA-ROMAGNA EMILIA-ROMAGNA - P03
MACCARI CARLO LOMBARDIA 4 LOMBARDIA 4 - P01
MAERNA NOVO UMBERTO LOMBARDIA 2 LOMBARDIA 2 - P02
MANTOVANI LUCREZIA MARIA BENEDETTA LOMBARDIA 2 LOMBARDIA 2 - P01
MASCHIO CIRO VENETO 2 VENETO 2 - P03
MATTEONI NICOLE FRIULI-VENEZIA GIULIA FRIULI-VENEZIA GIULIA - P01
MATTIA ALDO BASILICATA BASILICATA - P01
MAULLU STEFANO GIOVANNI LOMBARDIA 1 LOMBARDIA 1 - P01
MAZZI GIANMARCO VENETO 2 VENETO 2 - P01
MELONI GIORGIA LOMBARDIA 1 LOMBARDIA 1 - P01
MELONI GIORGIA SICILIA 2 SICILIA 2 - P02
MELONI GIORGIA SICILIA 1 SICILIA 1 - P01
MELONI GIORGIA PUGLIA PUGLIA - P02
MELONI GIORGIA LAZIO 1 LAZIO 1 - P01
MILANI MASSIMO LAZIO 2 LAZIO 2 - P01
MONTARULI AUGUSTA PIEMONTE 1 PIEMONTE 1 - P01
MONTARULI AUGUSTA PIEMONTE 1 PIEMONTE 1 - P02
MORGANTE MADDALENA VENETO 2 VENETO 2 - P03
NORDIO CARLO VENETO 1 VENETO 1 - P01
PRISCO EMANUELE UMBRIA UMBRIA - P01
RAMPELLI FABIO LAZIO 1 LAZIO 1 - P03
ROSCANI FABIO ABRUZZO ABRUZZO - P01
ROSSO MATTEO LIGURIA LIGURIA - P01
SBARDELLA LUCA LOMBARDIA 3 LOMBARDIA 3 - P02
SCHIFONE MARTA CAMPANIA 1 CAMPANIA 1 - P01
SCHIFONE MARTA CAMPANIA 2 CAMPANIA 2 - P01
SCHIFONE MARTA CAMPANIA 1 CAMPANIA 1 - P02
SILVESTRI RACHELE ABRUZZO ABRUZZO - P01
TREMAGLIA ANDREA LOMBARDIA 3 LOMBARDIA 3 - P01
TREMONTI GIULIO LOMBARDIA 1 LOMBARDIA 1 - P02
VARCHI MARIA CAROLINA SICILIA 1 SICILIA 1 - P02
     
     
     
PARTITO DEMOCRATICO - ITALIA DEMOCRATICA E PROGRESSISTA  
  Numero candidati eletti: 57  
Candidati Circoscrizione Collegio plurinominale
     
AMENDOLA VINCENZO BASILICATA BASILICATA - P01
ASCANI ANNA TOSCANA TOSCANA - P01
ASCANI ANNA UMBRIA UMBRIA - P01
BAKKALI OUIDAD EMILIA-ROMAGNA EMILIA-ROMAGNA - P03
BARBAGALLO ANTHONY EMANUELE SICILIA 2 SICILIA 2 - P03
BERRUTO MAURO PIEMONTE 1 PIEMONTE 1 - P02
BOLDRINI LAURA TOSCANA TOSCANA - P02
BONAFE' SIMONA TOSCANA TOSCANA - P03
BRAGA CHIARA LOMBARDIA 2 LOMBARDIA 2 - P02
BRUNO BOSSIO VINCENZA CALABRIA CALABRIA - P01
CERRONI CATERINA MOLISE MOLISE - P01
CURTI AUGUSTO MARCHE MARCHE - P01
D'ALFONSO LUCIANO ABRUZZO ABRUZZO - P01
DE LUCA PIERO CAMPANIA 2 CAMPANIA 2 - P02
DE MICHELI PAOLA EMILIA-ROMAGNA EMILIA-ROMAGNA - P01
DI BIASE MICHELA LAZIO 1 LAZIO 1 - P02
DI PADOVA STEFANIA ABRUZZO ABRUZZO - P01
FASSINO PIERO FRANCO RODOLFO VENETO 1 VENETO 1 - P01
FERRARI SARA TRENTINO-ALTO ADIGE/SÜDTIROL TRENTINO-ALTO ADIGE/SÜDTIROL - P01
FORATTINI ANTONELLA LOMBARDIA 4 LOMBARDIA 4 - P01
FORNARO FEDERICO PIEMONTE 2 PIEMONTE 2 - P01
GHIO VALENTINA LIGURIA LIGURIA - P01
GIRELLI GIAN ANTONIO LOMBARDIA 3 LOMBARDIA 3 - P02
GNASSI ANDREA EMILIA-ROMAGNA EMILIA-ROMAGNA - P03
GRAZIANO STEFANO CAMPANIA 2 CAMPANIA 2 - P01
GRIBAUDO CHIARA PIEMONTE 2 PIEMONTE 2 - P02
GUERINI LORENZO LOMBARDIA 4 LOMBARDIA 4 - P01
LACARRA MARCO PUGLIA PUGLIA - P02
LAI BACHISIO SILVIO SARDEGNA SARDEGNA - P01
LAUS MAURO ANTONIO DONATO PIEMONTE 1 PIEMONTE 1 - P01
LETTA ENRICO LOMBARDIA 1 LOMBARDIA 1 - P01
LETTA ENRICO VENETO 2 VENETO 2 - P02
MADIA MARIA ANNA LAZIO 2 LAZIO 2 - P01
MANCINI CLAUDIO LAZIO 1 LAZIO 1 - P03
MANZI IRENE MARCHE MARCHE - P01
MARINO MARIA STEFANIA SICILIA 2 SICILIA 2 - P01
MAURI MATTEO LOMBARDIA 1 LOMBARDIA 1 - P02
ORFINI MATTEO LAZIO 2 LAZIO 2 - P02
ORLANDO ANDREA LIGURIA LIGURIA - P01
PAGANO UBALDO PUGLIA PUGLIA - P03
PELUFFO VINICIO GIUSEPPE GUIDO LOMBARDIA 3 LOMBARDIA 3 - P01
PROVENZANO GIUSEPPE LUCIANO CALOGERO SICILIA 1 SICILIA 1 - P01
QUARTAPELLE PROCOPIO LIA LOMBARDIA 1 LOMBARDIA 1 - P01
ROGGIANI SILVIA LOMBARDIA 1 LOMBARDIA 1 - P02
SARRACINO MARCO CAMPANIA 1 CAMPANIA 1 - P02
SCARPA RACHELE VENETO 1 VENETO 1 - P01
SCHLEIN ELENA ETHEL EMILIA-ROMAGNA EMILIA-ROMAGNA - P02
SCOTTO ARTURO TOSCANA TOSCANA - P03
SERRACCHIANI DEBORA PIEMONTE 1 PIEMONTE 1 - P01
SERRACCHIANI DEBORA FRIULI-VENEZIA GIULIA FRIULI-VENEZIA GIULIA - P01
SPERANZA ROBERTO CAMPANIA 1 CAMPANIA 1 - P01
SPINELLI PIERLUIGI UMBRIA UMBRIA - P01
STEFANAZZI CLAUDIO MICHELE PUGLIA PUGLIA - P04
STUMPO NICOLA CALABRIA CALABRIA - P01
VACCARI STEFANO EMILIA-ROMAGNA EMILIA-ROMAGNA - P02
ZAN ALESSANDRO VENETO 2 VENETO 2 - P01
ZINGARETTI NICOLA LAZIO 1 LAZIO 1 - P01
     
     
     
MOVIMENTO 5 STELLE VENETO - P02
  Numero candidati eletti: 41 SICILIA - P01
Candidati Circoscrizione Collegio plurinominale
     
ALIFANO ENRICA CAMPANIA 2 CAMPANIA 2 - P01
APPENDINO CHIARA PIEMONTE 1 PIEMONTE 1 - P01
ASCARI STEFANIA EMILIA-ROMAGNA EMILIA-ROMAGNA - P02
BALDINO VITTORIA CALABRIA CALABRIA - P01
BRUNO RAFFAELE CAMPANIA 1 CAMPANIA 1 - P01
CAFIERO DE RAHO FEDERICO EMILIA-ROMAGNA EMILIA-ROMAGNA - P03
CAFIERO DE RAHO FEDERICO CALABRIA CALABRIA - P01
CANTONE LUCIANO SICILIA 2 SICILIA 2 - P02
CAPPELLETTI ENRICO VENETO 2 VENETO 2 - P01
CARAMIELLO ALESSANDRO CAMPANIA 1 CAMPANIA 1 - P02
CARMINA IDA SICILIA 1 SICILIA 1 - P02
COLUCCI ALFONSO LAZIO 1 LAZIO 1 - P02
CONTE GIUSEPPE LOMBARDIA 1 LOMBARDIA 1 - P01
CONTE GIUSEPPE SICILIA 1 SICILIA 1 - P01
CONTE GIUSEPPE PUGLIA PUGLIA - P01
CONTE GIUSEPPE CAMPANIA 1 CAMPANIA 1 - P01
CONTE GIUSEPPE LOMBARDIA 1 LOMBARDIA 1 - P02
COSTA SERGIO CAMPANIA 1 CAMPANIA 1 - P02
D'ORSO VALENTINA SICILIA 1 SICILIA 1 - P01
DELL'OLIO GIANMAURO PUGLIA PUGLIA - P02
DI LAURO CARMELA CAMPANIA 1 CAMPANIA 1 - P02
DONNO LEONARDO PUGLIA PUGLIA - P04
FEDE GIORGIO MARCHE MARCHE - P01
FENU EMILIANO SARDEGNA SARDEGNA - P01
FONTANA ILARIA LAZIO 2 LAZIO 2 - P02
GIULIANO CARLA PUGLIA PUGLIA - P01
GUBITOSA MICHELE CAMPANIA 2 CAMPANIA 2 - P02
L'ABBATE PASQUA PUGLIA PUGLIA - P03
LOMUTI ARNALDO BASILICATA BASILICATA - P01
QUARTINI ANDREA TOSCANA TOSCANA - P03
RAFFA ANGELA SICILIA 2 SICILIA 2 - P01
RICCIARDI RICCARDO TOSCANA TOSCANA - P02
SANTILLO AGOSTINO CAMPANIA 2 CAMPANIA 2 - P01
SCERRA FILIPPO SICILIA 2 SICILIA 2 - P03
SILVESTRI FRANCESCO LAZIO 1 LAZIO 1 - P03
SORIAL SAMUEL LOMBARDIA 3 LOMBARDIA 3 - P02
SPORTIELLO GILDA CAMPANIA 1 CAMPANIA 1 - P01
TODDE ALESSANDRA LOMBARDIA 2 LOMBARDIA 2 - P01
TODDE ALESSANDRA SARDEGNA SARDEGNA - P01
TORTO DANIELA ABRUZZO ABRUZZO - P01
TRAVERSI ROBERTO LIGURIA LIGURIA - P01
     
     
     
LEGA PER SALVINI PREMIER  
  Numero candidati eletti: 23  
Candidati Circoscrizione Collegio plurinominale
     
ANGELUCCI ANTONIO LAZIO 1 LAZIO 1 - P02
ANGELUCCI ANTONIO LAZIO 2 LAZIO 2 - P02
BARABOTTI ANDREA TOSCANA TOSCANA - P01
BERGAMINI DAVIDE EMILIA-ROMAGNA EMILIA-ROMAGNA - P03
BISA INGRID VENETO 1 VENETO 1 - P01
BORDONALI SIMONA LOMBARDIA 3 LOMBARDIA 3 - P02
BRUZZONE FRANCESCO LIGURIA LIGURIA - P01
CECCHETTI FABRIZIO LOMBARDIA 1 LOMBARDIA 1 - P02
COMAROLI SILVANA ANDREINA PIEMONTE 1 PIEMONTE 1 - P02
COMAROLI SILVANA ANDREINA LOMBARDIA 4 LOMBARDIA 4 - P01
DI MATTINA SALVATORE MARCELLO PUGLIA PUGLIA - P04
GAVA VANNIA FRIULI-VENEZIA GIULIA FRIULI-VENEZIA GIULIA - P01
GAVA VANNIA EMILIA-ROMAGNA EMILIA-ROMAGNA - P02
LOIZZO SIMONA CALABRIA CALABRIA - P01
MARCHETTI RICCARDO AUGUSTO MARCHE MARCHE - P01
MINARDO ANTONINO SICILIA 2 SICILIA 2 - P02
MOLINARI RICCARDO PIEMONTE 2 PIEMONTE 2 - P02
PRETTO ERIK UMBERTO VENETO 2 VENETO 2 - P02
RAVETTO LAURA LOMBARDIA 1 LOMBARDIA 1 - P01
STEFANI ALBERTO VENETO 2 VENETO 2 - P01
TARDINO ANNALISA SICILIA 1 SICILIA 1 - P02
ZINZI GIANPIERO CAMPANIA 2 CAMPANIA 2 - P01
ZOFFILI EUGENIO LOMBARDIA 2 LOMBARDIA 2 - P02
     
     
     
FORZA ITALIA  
  Numero candidati eletti: 22  
Candidati Circoscrizione Collegio plurinominale
     
BARELLI PAOLO LAZIO 1 LAZIO 1 - P02
BARELLI PAOLO LAZIO 2 LAZIO 2 - P02
BENIGNI STEFANO LOMBARDIA 2 LOMBARDIA 2 - P02
BERGAMINI DEBORAH TOSCANA TOSCANA - P01
CASASCO MAURIZIO LOMBARDIA 3 LOMBARDIA 3 - P02
CORTELAZZO PIERGIORGIO VENETO 1 VENETO 1 - P01
D'ATTIS MAURO PUGLIA PUGLIA - P04
FASCINA MARTA ANTONIA LOMBARDIA 1 LOMBARDIA 1 - P02
LANOTTE MARCELLO PUGLIA PUGLIA - P01
MANGIALAVORI GIUSEPPE TOMMASO VINCENZO CALABRIA CALABRIA - P01
MULE' GIORGIO SICILIA 1 SICILIA 1 - P01
ORSINI ANDREA GIORGIO FELICE MARIA LOMBARDIA 4 LOMBARDIA 4 - P01
PAGANO NAZARIO ABRUZZO ABRUZZO - P01
PELLA ROBERTO PIEMONTE 2 PIEMONTE 2 - P02
PICHETTO FRATIN GILBERTO PIEMONTE 1 PIEMONTE 1 - P02
PITTALIS PIETRO SARDEGNA SARDEGNA - P01
SIRACUSANO MATILDE SICILIA 2 SICILIA 2 - P02
TAJANI ANTONIO CAMPANIA 1 CAMPANIA 1 - P01
TAJANI ANTONIO CAMPANIA 2 CAMPANIA 2 - P02
TAJANI ANTONIO CAMPANIA 1 CAMPANIA 1 - P02
TASSINARI ROSARIA EMILIA-ROMAGNA EMILIA-ROMAGNA - P03
TOSI FLAVIO VENETO 2 VENETO 2 - P03
     
     
     
AZIONE - ITALIA VIVA - CALENDA  
  Numero candidati eletti: 21  
Candidati Circoscrizione Collegio plurinominale
     
BENZONI FABRIZIO LOMBARDIA 3 LOMBARDIA 3 - P02
BONETTI ELENA VENETO 2 VENETO 2 - P02
BONIFAZI FRANCESCO TOSCANA TOSCANA - P01
BONIFAZI FRANCESCO TOSCANA TOSCANA - P03
BOSCHI MARIA ELENA LAZIO 1 LAZIO 1 - P01
BOSCHI MARIA ELENA LAZIO 1 LAZIO 1 - P03
CARFAGNA MARIA ROSARIA CAMPANIA 2 CAMPANIA 2 - P02
CARFAGNA MARIA ROSARIA PUGLIA PUGLIA - P04
CASTIGLIONE GIUSEPPE SICILIA 2 SICILIA 2 - P02
COSTA ENRICO LOMBARDIA 1 LOMBARDIA 1 - P01
COSTA ENRICO LOMBARDIA 1 LOMBARDIA 1 - P02
DEL BARBA MAURO LOMBARDIA 2 LOMBARDIA 2 - P02
DEL BARBA MAURO LOMBARDIA 4 LOMBARDIA 4 - P01
FARAONE DAVIDE SICILIA 1 SICILIA 1 - P02
GRIPPO VALENTINA VENETO 1 VENETO 1 - P01
MARATTIN LUIGI PIEMONTE 2 PIEMONTE 2 - P02
RICHETTI MATTEO EMILIA-ROMAGNA EMILIA-ROMAGNA - P01
RICHETTI MATTEO EMILIA-ROMAGNA EMILIA-ROMAGNA - P02
ROSATO ETTORE FRIULI-VENEZIA GIULIA FRIULI-VENEZIA GIULIA - P01
ROSATO ETTORE CAMPANIA 1 CAMPANIA 1 - P02
RUFFINO DANIELA PIEMONTE 1 PIEMONTE 1 - P01
     
     
     
ALLEANZA VERDI E SINISTRA  
  Numero candidati eletti: 11  
Candidati Circoscrizione Collegio plurinominale
     
DORI DEVIS LOMBARDIA 2 LOMBARDIA 2 - P02
FRATOIANNI NICOLA TOSCANA TOSCANA - P03
GHIRRA FRANCESCA SARDEGNA SARDEGNA - P01
GRIMALDI MARCO PIEMONTE 1 PIEMONTE 1 - P01
MARI FRANCESCO DETTO FRANCO CAMPANIA 2 CAMPANIA 2 - P02
ROMANO PAOLO NICOLO' PIEMONTE 2 PIEMONTE 2 - P02
SOUMAHORO ABOUBAKAR LOMBARDIA 1 LOMBARDIA 1 - P01
SOUMAHORO ABOUBAKAR PUGLIA PUGLIA - P02
SOUMAHORO ABOUBAKAR EMILIA-ROMAGNA EMILIA-ROMAGNA - P02
ZANELLA LUANA VENETO 2 VENETO 2 - P02
ZARATTI FILIBERTO LAZIO 1 LAZIO 1 - P01
     
     
     
SÜDTIROLER VOLKSPARTEI (SVP) - PATT  
  Numero candidati eletti: 1  
Candidati Circoscrizione Collegio plurinominale
     
STEGER DIETER TRENTINO-ALTO ADIGE/SÜDTIROL TRENTINO-ALTO ADIGE/SÜDTIROL - P01
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