Elezioni, ecco gli eletti alla Camera nei listini plurinominali
In attesa che alcuni "big" scelgano in quale circoscrizione segnare l'elezione, assegnati i seggi ai vari partiti
Il ministero dell'Interno ha assegnato i seggi anche nei listini plurinominali attraverso il calcolo proporzionale.
Sono 245 i deputati eletti con questo sistema e, stando ai risultati delle elezioni del 25 settembre, la parte del leone la fanno Fratelli d'Italia con 69 eletti. Poi ci sono i 57 del Pd, i 41 del M5s. Seguono Lega con 23 senatori, Forza Italia 22, Azione 21, Verdi e Sinistra 11 e Sudtiroler Volkspartei 1. Nelle liste compaiono ancora nomi "doppi" perché alcuni "big" dei partiti erano segnati in diverse circoscrizioni e si dovrà quindi attendere che siano loro a scegliere in quale circoscrizione accettare la vittoria e far salire di conseguenza le seconde linee.
|FRATELLI D'ITALIA CON GIORGIA MELONI
|Numero candidati eletti: 69
|Candidati
|Circoscrizione
|Collegio plurinominale
|ALBANO LUCIA
|MARCHE
|MARCHE - P01
|AMBROSI ALESSIA
|TRENTINO-ALTO ADIGE/SÜDTIROL
|TRENTINO-ALTO ADIGE/SÜDTIROL - P01
|ANTONIOZZI ALFREDO
|CALABRIA
|CALABRIA - P01
|BALDELLI ANTONIO
|MARCHE
|MARCHE - P01
|BIGNAMI GALEAZZO
|EMILIA-ROMAGNA
|EMILIA-ROMAGNA - P02
|CANNATA GIOVANNI LUCA
|SICILIA 2
|SICILIA 2 - P03
|CARETTA MARIA CRISTINA
|VENETO 1
|VENETO 1 - P01
|CARETTA MARIA CRISTINA
|VENETO 2
|VENETO 2 - P02
|CHIESA PAOLA MARIA
|LOMBARDIA 4
|LOMBARDIA 4 - P01
|CIABURRO MONICA
|PIEMONTE 2
|PIEMONTE 2 - P02
|CIRIELLI EDMONDO
|CAMPANIA 2
|CAMPANIA 2 - P02
|COLOSIMO CHIARA
|LAZIO 1
|LAZIO 1 - P02
|COLOSIMO CHIARA
|LAZIO 1
|LAZIO 1 - P03
|COMBA FABRIZIO
|PIEMONTE 2
|PIEMONTE 2 - P01
|COMBA FABRIZIO
|PIEMONTE 2
|PIEMONTE 2 - P02
|DEIDDA SALVATORE
|SARDEGNA
|SARDEGNA - P01
|DONZELLI GIOVANNI
|TOSCANA
|TOSCANA - P01
|DONZELLI GIOVANNI
|TOSCANA
|TOSCANA - P03
|FERRO WANDA
|CALABRIA
|CALABRIA - P01
|FILINI FRANCESCO
|VENETO 1
|VENETO 1 - P01
|FITTO RAFFAELE
|PUGLIA
|PUGLIA - P04
|FOTI TOMMASO
|EMILIA-ROMAGNA
|EMILIA-ROMAGNA - P01
|FOTI TOMMASO
|EMILIA-ROMAGNA
|EMILIA-ROMAGNA - P03
|FRASSINETTI PAOLA
|LOMBARDIA 1
|LOMBARDIA 1 - P02
|FRASSINETTI PAOLA
|SARDEGNA
|SARDEGNA - P01
|FRASSINETTI PAOLA
|LOMBARDIA 3
|LOMBARDIA 3 - P02
|FRIJIA MARIA GRAZIA
|LIGURIA
|LIGURIA - P01
|GEMMATO MARCELLO
|PUGLIA
|PUGLIA - P03
|KELANY SARA
|LOMBARDIA 2
|LOMBARDIA 2 - P02
|LA PORTA CHIARA
|TOSCANA
|TOSCANA - P01
|LA PORTA CHIARA
|UMBRIA
|UMBRIA - P01
|LA PORTA CHIARA
|TOSCANA
|TOSCANA - P02
|LA SALANDRA GIANDONATO
|PUGLIA
|PUGLIA - P01
|LEO MAURIZIO
|SICILIA 2
|SICILIA 2 - P01
|LOLLOBRIGIDA FRANCESCO
|LAZIO 1
|LAZIO 1 - P02
|LOLLOBRIGIDA FRANCESCO
|LAZIO 2
|LAZIO 2 - P02
|LOPERFIDO EMANUELE
|FRIULI-VENEZIA GIULIA
|FRIULI-VENEZIA GIULIA - P01
|LUCASELLI YLENJA
|EMILIA-ROMAGNA
|EMILIA-ROMAGNA - P02
|LUCASELLI YLENJA
|EMILIA-ROMAGNA
|EMILIA-ROMAGNA - P03
|MACCARI CARLO
|LOMBARDIA 4
|LOMBARDIA 4 - P01
|MAERNA NOVO UMBERTO
|LOMBARDIA 2
|LOMBARDIA 2 - P02
|MANTOVANI LUCREZIA MARIA BENEDETTA
|LOMBARDIA 2
|LOMBARDIA 2 - P01
|MASCHIO CIRO
|VENETO 2
|VENETO 2 - P03
|MATTEONI NICOLE
|FRIULI-VENEZIA GIULIA
|FRIULI-VENEZIA GIULIA - P01
|MATTIA ALDO
|BASILICATA
|BASILICATA - P01
|MAULLU STEFANO GIOVANNI
|LOMBARDIA 1
|LOMBARDIA 1 - P01
|MAZZI GIANMARCO
|VENETO 2
|VENETO 2 - P01
|MELONI GIORGIA
|LOMBARDIA 1
|LOMBARDIA 1 - P01
|MELONI GIORGIA
|SICILIA 2
|SICILIA 2 - P02
|MELONI GIORGIA
|SICILIA 1
|SICILIA 1 - P01
|MELONI GIORGIA
|PUGLIA
|PUGLIA - P02
|MELONI GIORGIA
|LAZIO 1
|LAZIO 1 - P01
|MILANI MASSIMO
|LAZIO 2
|LAZIO 2 - P01
|MONTARULI AUGUSTA
|PIEMONTE 1
|PIEMONTE 1 - P01
|MONTARULI AUGUSTA
|PIEMONTE 1
|PIEMONTE 1 - P02
|MORGANTE MADDALENA
|VENETO 2
|VENETO 2 - P03
|NORDIO CARLO
|VENETO 1
|VENETO 1 - P01
|PRISCO EMANUELE
|UMBRIA
|UMBRIA - P01
|RAMPELLI FABIO
|LAZIO 1
|LAZIO 1 - P03
|ROSCANI FABIO
|ABRUZZO
|ABRUZZO - P01
|ROSSO MATTEO
|LIGURIA
|LIGURIA - P01
|SBARDELLA LUCA
|LOMBARDIA 3
|LOMBARDIA 3 - P02
|SCHIFONE MARTA
|CAMPANIA 1
|CAMPANIA 1 - P01
|SCHIFONE MARTA
|CAMPANIA 2
|CAMPANIA 2 - P01
|SCHIFONE MARTA
|CAMPANIA 1
|CAMPANIA 1 - P02
|SILVESTRI RACHELE
|ABRUZZO
|ABRUZZO - P01
|TREMAGLIA ANDREA
|LOMBARDIA 3
|LOMBARDIA 3 - P01
|TREMONTI GIULIO
|LOMBARDIA 1
|LOMBARDIA 1 - P02
|VARCHI MARIA CAROLINA
|SICILIA 1
|SICILIA 1 - P02
|PARTITO DEMOCRATICO - ITALIA DEMOCRATICA E PROGRESSISTA
|Numero candidati eletti: 57
|Candidati
|Circoscrizione
|Collegio plurinominale
|AMENDOLA VINCENZO
|BASILICATA
|BASILICATA - P01
|ASCANI ANNA
|TOSCANA
|TOSCANA - P01
|ASCANI ANNA
|UMBRIA
|UMBRIA - P01
|BAKKALI OUIDAD
|EMILIA-ROMAGNA
|EMILIA-ROMAGNA - P03
|BARBAGALLO ANTHONY EMANUELE
|SICILIA 2
|SICILIA 2 - P03
|BERRUTO MAURO
|PIEMONTE 1
|PIEMONTE 1 - P02
|BOLDRINI LAURA
|TOSCANA
|TOSCANA - P02
|BONAFE' SIMONA
|TOSCANA
|TOSCANA - P03
|BRAGA CHIARA
|LOMBARDIA 2
|LOMBARDIA 2 - P02
|BRUNO BOSSIO VINCENZA
|CALABRIA
|CALABRIA - P01
|CERRONI CATERINA
|MOLISE
|MOLISE - P01
|CURTI AUGUSTO
|MARCHE
|MARCHE - P01
|D'ALFONSO LUCIANO
|ABRUZZO
|ABRUZZO - P01
|DE LUCA PIERO
|CAMPANIA 2
|CAMPANIA 2 - P02
|DE MICHELI PAOLA
|EMILIA-ROMAGNA
|EMILIA-ROMAGNA - P01
|DI BIASE MICHELA
|LAZIO 1
|LAZIO 1 - P02
|DI PADOVA STEFANIA
|ABRUZZO
|ABRUZZO - P01
|FASSINO PIERO FRANCO RODOLFO
|VENETO 1
|VENETO 1 - P01
|FERRARI SARA
|TRENTINO-ALTO ADIGE/SÜDTIROL
|TRENTINO-ALTO ADIGE/SÜDTIROL - P01
|FORATTINI ANTONELLA
|LOMBARDIA 4
|LOMBARDIA 4 - P01
|FORNARO FEDERICO
|PIEMONTE 2
|PIEMONTE 2 - P01
|GHIO VALENTINA
|LIGURIA
|LIGURIA - P01
|GIRELLI GIAN ANTONIO
|LOMBARDIA 3
|LOMBARDIA 3 - P02
|GNASSI ANDREA
|EMILIA-ROMAGNA
|EMILIA-ROMAGNA - P03
|GRAZIANO STEFANO
|CAMPANIA 2
|CAMPANIA 2 - P01
|GRIBAUDO CHIARA
|PIEMONTE 2
|PIEMONTE 2 - P02
|GUERINI LORENZO
|LOMBARDIA 4
|LOMBARDIA 4 - P01
|LACARRA MARCO
|PUGLIA
|PUGLIA - P02
|LAI BACHISIO SILVIO
|SARDEGNA
|SARDEGNA - P01
|LAUS MAURO ANTONIO DONATO
|PIEMONTE 1
|PIEMONTE 1 - P01
|LETTA ENRICO
|LOMBARDIA 1
|LOMBARDIA 1 - P01
|LETTA ENRICO
|VENETO 2
|VENETO 2 - P02
|MADIA MARIA ANNA
|LAZIO 2
|LAZIO 2 - P01
|MANCINI CLAUDIO
|LAZIO 1
|LAZIO 1 - P03
|MANZI IRENE
|MARCHE
|MARCHE - P01
|MARINO MARIA STEFANIA
|SICILIA 2
|SICILIA 2 - P01
|MAURI MATTEO
|LOMBARDIA 1
|LOMBARDIA 1 - P02
|ORFINI MATTEO
|LAZIO 2
|LAZIO 2 - P02
|ORLANDO ANDREA
|LIGURIA
|LIGURIA - P01
|PAGANO UBALDO
|PUGLIA
|PUGLIA - P03
|PELUFFO VINICIO GIUSEPPE GUIDO
|LOMBARDIA 3
|LOMBARDIA 3 - P01
|PROVENZANO GIUSEPPE LUCIANO CALOGERO
|SICILIA 1
|SICILIA 1 - P01
|QUARTAPELLE PROCOPIO LIA
|LOMBARDIA 1
|LOMBARDIA 1 - P01
|ROGGIANI SILVIA
|LOMBARDIA 1
|LOMBARDIA 1 - P02
|SARRACINO MARCO
|CAMPANIA 1
|CAMPANIA 1 - P02
|SCARPA RACHELE
|VENETO 1
|VENETO 1 - P01
|SCHLEIN ELENA ETHEL
|EMILIA-ROMAGNA
|EMILIA-ROMAGNA - P02
|SCOTTO ARTURO
|TOSCANA
|TOSCANA - P03
|SERRACCHIANI DEBORA
|PIEMONTE 1
|PIEMONTE 1 - P01
|SERRACCHIANI DEBORA
|FRIULI-VENEZIA GIULIA
|FRIULI-VENEZIA GIULIA - P01
|SPERANZA ROBERTO
|CAMPANIA 1
|CAMPANIA 1 - P01
|SPINELLI PIERLUIGI
|UMBRIA
|UMBRIA - P01
|STEFANAZZI CLAUDIO MICHELE
|PUGLIA
|PUGLIA - P04
|STUMPO NICOLA
|CALABRIA
|CALABRIA - P01
|VACCARI STEFANO
|EMILIA-ROMAGNA
|EMILIA-ROMAGNA - P02
|ZAN ALESSANDRO
|VENETO 2
|VENETO 2 - P01
|ZINGARETTI NICOLA
|LAZIO 1
|LAZIO 1 - P01
|MOVIMENTO 5 STELLE
|VENETO - P02
|Numero candidati eletti: 41
|SICILIA - P01
|Candidati
|Circoscrizione
|Collegio plurinominale
|ALIFANO ENRICA
|CAMPANIA 2
|CAMPANIA 2 - P01
|APPENDINO CHIARA
|PIEMONTE 1
|PIEMONTE 1 - P01
|ASCARI STEFANIA
|EMILIA-ROMAGNA
|EMILIA-ROMAGNA - P02
|BALDINO VITTORIA
|CALABRIA
|CALABRIA - P01
|BRUNO RAFFAELE
|CAMPANIA 1
|CAMPANIA 1 - P01
|CAFIERO DE RAHO FEDERICO
|EMILIA-ROMAGNA
|EMILIA-ROMAGNA - P03
|CAFIERO DE RAHO FEDERICO
|CALABRIA
|CALABRIA - P01
|CANTONE LUCIANO
|SICILIA 2
|SICILIA 2 - P02
|CAPPELLETTI ENRICO
|VENETO 2
|VENETO 2 - P01
|CARAMIELLO ALESSANDRO
|CAMPANIA 1
|CAMPANIA 1 - P02
|CARMINA IDA
|SICILIA 1
|SICILIA 1 - P02
|COLUCCI ALFONSO
|LAZIO 1
|LAZIO 1 - P02
|CONTE GIUSEPPE
|LOMBARDIA 1
|LOMBARDIA 1 - P01
|CONTE GIUSEPPE
|SICILIA 1
|SICILIA 1 - P01
|CONTE GIUSEPPE
|PUGLIA
|PUGLIA - P01
|CONTE GIUSEPPE
|CAMPANIA 1
|CAMPANIA 1 - P01
|CONTE GIUSEPPE
|LOMBARDIA 1
|LOMBARDIA 1 - P02
|COSTA SERGIO
|CAMPANIA 1
|CAMPANIA 1 - P02
|D'ORSO VALENTINA
|SICILIA 1
|SICILIA 1 - P01
|DELL'OLIO GIANMAURO
|PUGLIA
|PUGLIA - P02
|DI LAURO CARMELA
|CAMPANIA 1
|CAMPANIA 1 - P02
|DONNO LEONARDO
|PUGLIA
|PUGLIA - P04
|FEDE GIORGIO
|MARCHE
|MARCHE - P01
|FENU EMILIANO
|SARDEGNA
|SARDEGNA - P01
|FONTANA ILARIA
|LAZIO 2
|LAZIO 2 - P02
|GIULIANO CARLA
|PUGLIA
|PUGLIA - P01
|GUBITOSA MICHELE
|CAMPANIA 2
|CAMPANIA 2 - P02
|L'ABBATE PASQUA
|PUGLIA
|PUGLIA - P03
|LOMUTI ARNALDO
|BASILICATA
|BASILICATA - P01
|QUARTINI ANDREA
|TOSCANA
|TOSCANA - P03
|RAFFA ANGELA
|SICILIA 2
|SICILIA 2 - P01
|RICCIARDI RICCARDO
|TOSCANA
|TOSCANA - P02
|SANTILLO AGOSTINO
|CAMPANIA 2
|CAMPANIA 2 - P01
|SCERRA FILIPPO
|SICILIA 2
|SICILIA 2 - P03
|SILVESTRI FRANCESCO
|LAZIO 1
|LAZIO 1 - P03
|SORIAL SAMUEL
|LOMBARDIA 3
|LOMBARDIA 3 - P02
|SPORTIELLO GILDA
|CAMPANIA 1
|CAMPANIA 1 - P01
|TODDE ALESSANDRA
|LOMBARDIA 2
|LOMBARDIA 2 - P01
|TODDE ALESSANDRA
|SARDEGNA
|SARDEGNA - P01
|TORTO DANIELA
|ABRUZZO
|ABRUZZO - P01
|TRAVERSI ROBERTO
|LIGURIA
|LIGURIA - P01
|LEGA PER SALVINI PREMIER
|Numero candidati eletti: 23
|Candidati
|Circoscrizione
|Collegio plurinominale
|ANGELUCCI ANTONIO
|LAZIO 1
|LAZIO 1 - P02
|ANGELUCCI ANTONIO
|LAZIO 2
|LAZIO 2 - P02
|BARABOTTI ANDREA
|TOSCANA
|TOSCANA - P01
|BERGAMINI DAVIDE
|EMILIA-ROMAGNA
|EMILIA-ROMAGNA - P03
|BISA INGRID
|VENETO 1
|VENETO 1 - P01
|BORDONALI SIMONA
|LOMBARDIA 3
|LOMBARDIA 3 - P02
|BRUZZONE FRANCESCO
|LIGURIA
|LIGURIA - P01
|CECCHETTI FABRIZIO
|LOMBARDIA 1
|LOMBARDIA 1 - P02
|COMAROLI SILVANA ANDREINA
|PIEMONTE 1
|PIEMONTE 1 - P02
|COMAROLI SILVANA ANDREINA
|LOMBARDIA 4
|LOMBARDIA 4 - P01
|DI MATTINA SALVATORE MARCELLO
|PUGLIA
|PUGLIA - P04
|GAVA VANNIA
|FRIULI-VENEZIA GIULIA
|FRIULI-VENEZIA GIULIA - P01
|GAVA VANNIA
|EMILIA-ROMAGNA
|EMILIA-ROMAGNA - P02
|LOIZZO SIMONA
|CALABRIA
|CALABRIA - P01
|MARCHETTI RICCARDO AUGUSTO
|MARCHE
|MARCHE - P01
|MINARDO ANTONINO
|SICILIA 2
|SICILIA 2 - P02
|MOLINARI RICCARDO
|PIEMONTE 2
|PIEMONTE 2 - P02
|PRETTO ERIK UMBERTO
|VENETO 2
|VENETO 2 - P02
|RAVETTO LAURA
|LOMBARDIA 1
|LOMBARDIA 1 - P01
|STEFANI ALBERTO
|VENETO 2
|VENETO 2 - P01
|TARDINO ANNALISA
|SICILIA 1
|SICILIA 1 - P02
|ZINZI GIANPIERO
|CAMPANIA 2
|CAMPANIA 2 - P01
|ZOFFILI EUGENIO
|LOMBARDIA 2
|LOMBARDIA 2 - P02
|FORZA ITALIA
|Numero candidati eletti: 22
|Candidati
|Circoscrizione
|Collegio plurinominale
|BARELLI PAOLO
|LAZIO 1
|LAZIO 1 - P02
|BARELLI PAOLO
|LAZIO 2
|LAZIO 2 - P02
|BENIGNI STEFANO
|LOMBARDIA 2
|LOMBARDIA 2 - P02
|BERGAMINI DEBORAH
|TOSCANA
|TOSCANA - P01
|CASASCO MAURIZIO
|LOMBARDIA 3
|LOMBARDIA 3 - P02
|CORTELAZZO PIERGIORGIO
|VENETO 1
|VENETO 1 - P01
|D'ATTIS MAURO
|PUGLIA
|PUGLIA - P04
|FASCINA MARTA ANTONIA
|LOMBARDIA 1
|LOMBARDIA 1 - P02
|LANOTTE MARCELLO
|PUGLIA
|PUGLIA - P01
|MANGIALAVORI GIUSEPPE TOMMASO VINCENZO
|CALABRIA
|CALABRIA - P01
|MULE' GIORGIO
|SICILIA 1
|SICILIA 1 - P01
|ORSINI ANDREA GIORGIO FELICE MARIA
|LOMBARDIA 4
|LOMBARDIA 4 - P01
|PAGANO NAZARIO
|ABRUZZO
|ABRUZZO - P01
|PELLA ROBERTO
|PIEMONTE 2
|PIEMONTE 2 - P02
|PICHETTO FRATIN GILBERTO
|PIEMONTE 1
|PIEMONTE 1 - P02
|PITTALIS PIETRO
|SARDEGNA
|SARDEGNA - P01
|SIRACUSANO MATILDE
|SICILIA 2
|SICILIA 2 - P02
|TAJANI ANTONIO
|CAMPANIA 1
|CAMPANIA 1 - P01
|TAJANI ANTONIO
|CAMPANIA 2
|CAMPANIA 2 - P02
|TAJANI ANTONIO
|CAMPANIA 1
|CAMPANIA 1 - P02
|TASSINARI ROSARIA
|EMILIA-ROMAGNA
|EMILIA-ROMAGNA - P03
|TOSI FLAVIO
|VENETO 2
|VENETO 2 - P03
|AZIONE - ITALIA VIVA - CALENDA
|Numero candidati eletti: 21
|Candidati
|Circoscrizione
|Collegio plurinominale
|BENZONI FABRIZIO
|LOMBARDIA 3
|LOMBARDIA 3 - P02
|BONETTI ELENA
|VENETO 2
|VENETO 2 - P02
|BONIFAZI FRANCESCO
|TOSCANA
|TOSCANA - P01
|BONIFAZI FRANCESCO
|TOSCANA
|TOSCANA - P03
|BOSCHI MARIA ELENA
|LAZIO 1
|LAZIO 1 - P01
|BOSCHI MARIA ELENA
|LAZIO 1
|LAZIO 1 - P03
|CARFAGNA MARIA ROSARIA
|CAMPANIA 2
|CAMPANIA 2 - P02
|CARFAGNA MARIA ROSARIA
|PUGLIA
|PUGLIA - P04
|CASTIGLIONE GIUSEPPE
|SICILIA 2
|SICILIA 2 - P02
|COSTA ENRICO
|LOMBARDIA 1
|LOMBARDIA 1 - P01
|COSTA ENRICO
|LOMBARDIA 1
|LOMBARDIA 1 - P02
|DEL BARBA MAURO
|LOMBARDIA 2
|LOMBARDIA 2 - P02
|DEL BARBA MAURO
|LOMBARDIA 4
|LOMBARDIA 4 - P01
|FARAONE DAVIDE
|SICILIA 1
|SICILIA 1 - P02
|GRIPPO VALENTINA
|VENETO 1
|VENETO 1 - P01
|MARATTIN LUIGI
|PIEMONTE 2
|PIEMONTE 2 - P02
|RICHETTI MATTEO
|EMILIA-ROMAGNA
|EMILIA-ROMAGNA - P01
|RICHETTI MATTEO
|EMILIA-ROMAGNA
|EMILIA-ROMAGNA - P02
|ROSATO ETTORE
|FRIULI-VENEZIA GIULIA
|FRIULI-VENEZIA GIULIA - P01
|ROSATO ETTORE
|CAMPANIA 1
|CAMPANIA 1 - P02
|RUFFINO DANIELA
|PIEMONTE 1
|PIEMONTE 1 - P01
|ALLEANZA VERDI E SINISTRA
|Numero candidati eletti: 11
|Candidati
|Circoscrizione
|Collegio plurinominale
|DORI DEVIS
|LOMBARDIA 2
|LOMBARDIA 2 - P02
|FRATOIANNI NICOLA
|TOSCANA
|TOSCANA - P03
|GHIRRA FRANCESCA
|SARDEGNA
|SARDEGNA - P01
|GRIMALDI MARCO
|PIEMONTE 1
|PIEMONTE 1 - P01
|MARI FRANCESCO DETTO FRANCO
|CAMPANIA 2
|CAMPANIA 2 - P02
|ROMANO PAOLO NICOLO'
|PIEMONTE 2
|PIEMONTE 2 - P02
|SOUMAHORO ABOUBAKAR
|LOMBARDIA 1
|LOMBARDIA 1 - P01
|SOUMAHORO ABOUBAKAR
|PUGLIA
|PUGLIA - P02
|SOUMAHORO ABOUBAKAR
|EMILIA-ROMAGNA
|EMILIA-ROMAGNA - P02
|ZANELLA LUANA
|VENETO 2
|VENETO 2 - P02
|ZARATTI FILIBERTO
|LAZIO 1
|LAZIO 1 - P01
|SÜDTIROLER VOLKSPARTEI (SVP) - PATT
|Numero candidati eletti: 1
|Candidati
|Circoscrizione
|Collegio plurinominale
|STEGER DIETER
|TRENTINO-ALTO ADIGE/SÜDTIROL
|TRENTINO-ALTO ADIGE/SÜDTIROL - P01
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