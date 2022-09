Chiara Ferragni con un post invita i giovani a votare | La Russa: "Se vinciamo noi stia 3 mesi zitta"

A fine agosto la Ferragni aveva criticato la regione Marche, guidata da un esponente Fdi, per l'. Ora, attraverso il suo account instagram, condivide un post in cui si invitano i giovani il 25 settembre ad andare a votare "contro" il Centrodestra. Una presa di posizione che non è affatto piaciuta a Ignazio La Russa, senatore e braccio destro di Giorgia Meloni: "Gli amici della Ferragni hanno governato per 10 anni, la sfido: se i partiti che sostiene perdono stia tre mesi in silenzio social".

Ferragni: "Il 25 settembre fate sentire vostra voce" -

"Fate sentire la vostra voce il 25 settembre. La tua voce è essenziale". Questo il post "incriminato" rilanciato in una storia sul profilo instagram di Chiara Ferragni. A scriverlo l'account Apriteilcervello, profilo che si definisce "antifascista, antirazzista e support Lgbt+". "Da leggere tutto", si limita a dire l'influencer, che a fine agosto aveva criticato Fratelli d'Italia sull'aborto negato nelle Marche. Questa volta la Ferragni si limita soltanto a condividere il post, che torna tra l'altro a criticare il centrodestra: "I partiti di Salvini, Meloni, Berlusconi - si legge - sono gli stessi che poche settimane fa al Parlamento europeo hanno votato contro una risoluzione che chiedeva di condannare l'abolizione del diritto di aborto negli Stati Uniti". L'invito del post è a "combattere l'apatia": "le elezioni, che per molti porteranno alla formazione di un nuovo 'governo corrotto', per milioni di noi sono l'inizio di tutt'altro".

Ignazio La Russa: "Sfido la Ferragni, se perde stia zitta tre mesi" -

Ed è sulla definizione di governo corrotto che interviene Ignazio La Russa, esponente di Fratelli d'Italia, partito che secondo gli ultimi sondaggi disponibili si appresta a diventare il più votato: "Nel "vecchio governo corrotto" di sicuro Fratelli d'Italia non c'era mentre da 10 anni nei governi ci sono sempre stati, senza aver mai vinto, tutti gli amici politici della Ferragni. Se erano corrotti? Lo afferma la Ferragni. Di sicuro erano l'opposto del bene. E sfido la Ferragni a tre mesi di silenzio social se perdono quelli che lei sponsorizza. Accetta la scommessa o sa che perderebbe una montagna di soldi guadagnati senza merito?", dichiara Ignazio La Russa.

Fedez: a 18 anni Meloni diceva che Mussolini ha fatto del bene -

Ma che tra i Ferragnez e FdI non corra buon sangue lo si era capito da tempo. Pochi giorni fa Fedez, marito di Chiara Ferragni, aveva duramente attaccato Giorgia Meloni. Il cantante quando era 18enne definiva i carabinieri "infami e figli di cani" nel brano "Tu come li chiami" e per questo era stato denunciato per vilipendio delle forze armate dello Stato. Nel commentare l'archiviazione aveva ricordato come alla stessa età Giorgia Meloni "non diceva cose più intelligenti, nelle trincee del movimento sociale italiano a dire che Mussolini ha fatto anche cose buone". "Se potete accettare senza indignazione le sue dichiarazioni potete accettare che anche io a 18 anni sparavo stronzate e io - diceva Fedez nel video su Instagram - non ricoprirò nessun ruolo istituzionale in questo Paese, per fortuna per voi".