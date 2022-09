Berlusconi: parole su Putin fraintese, riferivo un pensiero di altre persone

Ecco le immagini della manifestazione del centrodestra, per la chiusura della campagna elettorale, in piazza del Popolo a Roma. Silvio Berlusconi, leader di Forza Italia, Matteo Salvini, della Lega, e Giorgia Meloni, di Fratelli d'Italia, sono di nuovo insieme su uno stesso palco dopo due anni. L'ultima volta era il 24 gennaio 2020 e i tre erano in piazza del Popolo a Ravenna, prima delle Regionali in Emilia-Romagna.

"Bastava vedere tutta l'intervista e non solo una frase estrapolata, sintetica per motivi di tempo, come si sa la semplificazione a volte è errata, per capire quale sia il mio pensiero, che peraltro è noto da tempo", ha spiegato il leader di Forza Italia.

"L'aggressione all'Ucraina è ingiustificabile" -

"Riferivo quello che alcuni raccontano senza nessuna adesione del mio pensiero a quel racconto. Forse sono stato frainteso facevo solo il 'cronista' riferendo il pensiero di altri. L'aggressione all'Ucraina - ha quindi concluso Berlusconi - è ingiustificabile e inaccettabile, la posizione di Forza Italia chiara e netta: non potremo mai in nessun modo e per nessuna ragione rompere la nostra partecipazione all'Unione europea e all'Alleanza atlantica".