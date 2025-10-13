Logo Tgcom24
Elezioni Aosta, Raffaele Rocco è il nuovo sindaco

Insieme al vicesindaco erano sostenuti dalle forze autonomiste e dal Partito Democratico

13 Ott 2025 - 06:05
© Ansa

© Ansa

Per soli 15 voti Raffaele Rocco, 63 anni, ingegnere, è il nuovo sindaco di Aosta. Vicesindaco è l'avvocato Valeria Fadda. Erano sostenuti dalle forze autonomiste e dal Partito Democratico. Al ballottaggio hanno ottenuto il 50,06% dei voti (6.420) mentre i loro avversari, l'imprenditore Giovanni Girardini come sindaco e Sonia Furci come vicesindaco, espressione del centrodestra, hanno avuto il 49,94% (6.405).

