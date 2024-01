Usa 2024, Elon Musk su X: "Stavolta non posso votare Biden alle presidenziali"

Alla vigilia delle primarie in New Hampshire, Elon Musk ribadisce che non intende votare nuovamente per Joe Biden nella corsa alla Casa Bianca, come aveva fatto nel 2020.

"Non posso vedermi votare per Biden questa volta", ha scritto su X in risposta ad un utente. Lo aveva già detto a novembre, precisando che non intendeva con questo dire che voterà per Donald Trump. La sua preferenza iniziale era andata al governatore della Florida Ron Desantis, al quale mise a disposizione X per il lancio della sua candidatura, naufragata domenica con il ritiro.