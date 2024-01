Usa, DeSantis si ritira: "Gli elettori vogliono Trump" | Nikki Haley attacca Donald sull'età: stabilità mentale in declino

Il tycoon è in vantaggio di 11 punti sull'avversaria nelle primarie repubblicane in New Hampshire di martedì. Ma ora con l'endorsement del governatore della Florida la strada per la ricandidatura è spianata

Ha detto di aver corso contro Barack Obama, ma non lo ha mai fatto. Se si ha qualcuno di 80 anni in carica, la stabilità mentale continuerà a calare. E' la natura umana". Nikki Haley torna ad attaccare Donald Trump puntando sull'età avanzata dopo la recente gaffe che ha visto l'ex presidente confondere Haley con l'ex Speaker della camera Nancy Pelosi. Intanto nella corsa alle primarie Ron DeSantis annuncia il ritiro e l'appoggio al tycoon. La strada per la ricandidatura di Donald Trump sembra quindi spianata.

Tgcom24

L'ex governatrice 52enne si difende puntando su uno degli argomenti più convincenti che ha a disposizione, l'età avanzata del suo rivale. "Ha detto che Joe Biden ci stava portando verso la seconda guerra mondiale, forse intendeva la terza... Ha detto di aver corso contro Barack Obama, ma non lo ha mai fatto. A 80 anni la salute mentale continuerà a calare. E' la natura umana", ha attaccato Haley dopo averlo deriso per averla confusa con l'ex speaker della Camera Nancy Pelosi. L'ex ambasciatrice punta sul voto degli indipendenti - 4 su 10 nello Stato si dichiarano tali - ma secondo alcuni esperti ha compiuto l'errore strategico di non partecipare ai dibattiti sulle tv locali che l'avrebbero portata nei salotti di migliaia di indecisi. Haley ha comunque incassato il sostegno dell'importante quotidiano locale New Hampshire Union Leader: "Lo Stato e' pronto per un cambiamento.

Trump in vantaggio su Haley Donald Trump è in vantaggio di 11 punti su Nikki Haley nelle primarie repubblicane in New Hampshire. E' quanto riporta l'ultimo sondaggio reso noto dalla Cnn. Trump si attesterebbe al 50% delle preferenze contro il 39% di Haley. Staccatissimo il governatore della Florida, Ron DeSantis, al 6%. Le primarie in New Hampshire si svolgeranno martedì e potrebbero essere determinanti.



De Santis annuncia il ritiro dalle primarie repubblicane Ron DeSantis ha lasciato la corsa alla Casa Bianca. Lo annuncia lo stesso governatore della Florida in un video postato dal suo staff. "Non vedo una strada chiara verso la vittoria. Per questo sospendo la mia campagna. Mi è chiaro che la maggioranza degli elettori repubblicani alle primarie vuole dare a Donald Trump un'altra chance", afferma DeSantis in un video di 4 minuti e 32 secondi. Un appoggio, quindi all'ex presidente, che ora si trova la strada quasi spianata verso la candidatura.

Donald Trump è "superiore a Joe Biden. Questo è chiaro. Ho firmato l'impegno a sostenere chi fra i repubblicani sarà nominato e onorerò il mio impegno. Ha il mio appoggio perché non possiamo tornare alla vecchia guardia repubblicana". Lo afferma Ron DeSantis nel video in cui annuncia il suo addio alla corsa alla Casa Bianca.

Trump: onorato per appoggio DeSantis, batteremo Biden Donald Trump ha detto di essere "molto onorato" di avere l'appoggio di Ron DeSantis dopo che quest'ultimo annunciato che sospenderà la sua campagna presidenziale. "Non vedo l'ora di lavorare insieme a lui per battere Joe Biden, che è il presidente peggiore e più corrotto nella storia del nostro Paese", ha detto Trump a Fox News Digital. Secondo un consulente senior, Trump e il suo team elettorale si erano preparati nelle ultime 24 ore all'abbandono di DeSantis dalla corsa. Tuttavia, DeSantis non ha avvisato la squadra dell'ex presidente prima della sua decisione.