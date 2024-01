Iowa, Donald Trump: onorato e rinvigorito dalla vittoria nei caucus

Donald Trump ha affermato di sentirsi "rinvigorito" e "grandemente onorato" per la vittoria ai caucus (cosa sono? Leggi qui) in Iowa, dichiarata da alcuni media in base alle proiezioni.

Secondo i risultati riportati dai principali quotidiani e network del Paese, Trump ha ricevuto il 51% dei voti, DeSantis si è piazzato al secondo posto con il 21% e Haley al terzo posto con il 19% delle preferenze. L'Iowa invierà 40 delegati alla Convention nazionale repubblicana, in programma dal 15 al 18 luglio a Milwaukee, nel Wisconsin. Alla convention voteranno complessivamente 2.500 persone. Per ottenere la nomina presidenziale del partito repubblicano, un candidato ha bisogno dei voti di 1.215 delegati.

"Voglio ringraziare la meravigliosa gente dell'Iowa", ha sottolineato l'ex presidente congratulandosi con Ron DeSantis e Nikki Haley "anche se non sappiamo ancora quale sarà il risultato della loro corsa". Il tycoon ha anche rivolto un ringraziamento alla moglie Melania "l'ex First Lady e forse la futura". Trump ha anche menzionato la suocera, morta qualche giorno fa.

"Biden è stato il peggior presidente della storia Usa", ha concluso Trump, ribadendo che i processi contro di lui sono "un'interferenza elettorale" architettata dal presidente.

DeSantis batte Haley, secondo in Iowa Il duello per il secondo posto nei caucus in Iowa è stato vinto dal governatore della Florida Ron DeSantis, secondo Fox News. Battuta quindi Nikki Haley. "Ci avevano dato per spacciati ma andiamo avanti". Intervenendo allo Sheraton Hotel, il governatore del Florida parla per qualche minuto e assicura: "Abbiamo ancora molto lavoro da fare. Io manterrò le promesse, non cercherò scuse".

Usa: Haley, l'America merita di meglio di Biden e Trump "L'America merita di meglio" di una rivincita tra Joe Biden e Donald Trump. L'ha detto Nikki Haley salutando una folla di suoi sostenitori in Iowa, dove l'ex governatrice della South Carolina si è piazzata terza nei caucus alle spalle dell'ex presidente e di Rion DeSantis. "Volete la stessa cosa o volete una nuova generazione di leader conservatori?", ha chiesto Haley ai suoi sostenitori, affermando che sia Trump che Biden sono "ntrambi consumati dal passato, dalle inchieste, dalle vendette, dalle lamentele". L'ex ambasciatrice all'Onu ha poi invitato i suoi sostenitori a guardare avanti alla prossima sfida delle primarie in New Hanpshire.