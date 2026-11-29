Il profilo Alberto Núñez Feijóo
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Dalle urne del 29 novembre Vox, guidato da Santiago Abascal, consolida la propria posizione di terza forza politica della Spagna. Come si è arrivato a questo risultato?
Cinquantanni, nato nei Paesi Baschi, Santiago ha militato per lungo tempo nel Partido Popular prima di fondare Vox, ed è stato minacciato dall'Eta in gioventù. Irrompe sulla scena politica spagnola nel 2019 come l'outsider pronto a rompere ogni equilibrio, creando quella grande novità nel panorama politico spagnolo cresciuta negli anni alle spalle di Sanchez.
In un Paese in cui l'estrema destra era quasi inesistente, ha così portato la sua formazione ultranazionalista, anti-immigrazione e anti-femminista al governo. Abascal, barba impeccabilmente tagliata e sguardo penetrante, da tempo detta l'agenda mediatica a colpi di dichiarazioni polemiche, attacco ai media classici e uso massiccio dei social network per fare campagna elettorale.
Sposato due volte e padre di quattro figli, è famoso per girare con una pistola Smith & Wesson sotto la giacca. Nel suo programma l'erezione di un vero e proprio muro attorno alle due enclavi di Ceuta e Melilla per arrestare l'immigrazione.
I cavalli di battaglia di Abascal hanno fatto sempre più breccia nel tempo nell'elettorato spagnolo. Dio, patria e famiglia sono le parole d'ordine di una destra tradizionalista che avevano decretato il successo dei partiti sovranisti nel resto d'Europa. Altri temi forti del partito di ultradestra sono poi il no all'aborto, no all'equiparazione dei matrimoni omosessuali, la difesa delle tradizioni religiose e la chiusura delle mosche. Il leader si è dichiarato anche nemico giurato del femminismo e delle leggi sulla violenza di genere. E' un negazionista sul tema del cambiamento climatico.
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