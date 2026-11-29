I cavalli di battaglia di Abascal hanno fatto sempre più breccia nel tempo nell'elettorato spagnolo. Dio, patria e famiglia sono le parole d'ordine di una destra tradizionalista che avevano decretato il successo dei partiti sovranisti nel resto d'Europa. Altri temi forti del partito di ultradestra sono poi il no all'aborto, no all'equiparazione dei matrimoni omosessuali, la difesa delle tradizioni religiose e la chiusura delle mosche. Il leader si è dichiarato anche nemico giurato del femminismo e delle leggi sulla violenza di genere. E' un negazionista sul tema del cambiamento climatico.