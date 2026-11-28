Per evitare la dispersione di voti e aumentare la possibilità di conquistare seggi nei territori contesi, il Partito socialista spagnolo (Psoe) e diverse forze progressiste si presentano nella lista comune Senado de Progreso in numerosi territori. Anche il conservatore Partito Popolare e Vox hanno raggiunto un'intesa elettorale per il Senato: i popolari non presentano candidati in Gipuzcoa, Girona e Tarragona, mentre Vox rinuncia in sei province, tra cui Valencia, Vadice e le Baleari.



Cosa accadrà dopo In seguito all'insediamento del nuovo Parlamento e all'indicazione delle urne, sarà il re a designare il candidato premier, il quale successivamente dovrà formare l'esecutivo e ottenere la fiducia della maggioranza di entrambe le camere