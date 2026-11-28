È tutto pronto in Spagna per le elezioni anticipate: sono quasi 38,7 milioni i cittadini chiamati alle urne domenica 29 novembre per il rinnovo delle Cortes Generales, il Parlamento di Madrid, diviso tra il Congresso dei deputati e il Senato. Una tornata elettorale che giunge in anticipo rispetto alla naturale scadenza della legislatura e che è dovuta alla crisi del governo di Pedro Sanchez dello scorso ottobre, che ha portato allo scioglimento delle camere. Per questo, il voto sarà decisivo per la formazione del prossimo esecutivo.
La posta in palio
C'è chi ha già votato. È stato possibile farlo per posta fino a giovedì 26 novembre e oltre un milione di cittadini ha scelto questa modalità, secondo la Giunta elettorale. In palio ci sono i 350 seggi del Congresso (la camera bassa) e i 209 del Senato (la camera alta), mentre altri 58 saranno designati dai Parlamenti delle 17 Comunità autonome. Urne aperte dalle 9 alle 20, con i primi risultati provvisori che sono previsti per le 22:30, secondo il ministero dell'Interno.
Il meccanismo elettorale
Il sistema elettorale spagnolo prevede un proporzionale corretto per il Congresso e un sistema prevalentemente maggioritario per il Senato. Si applica il cosiddetto metodo d'Hondt, che prevede l'assegnazione dei seggi tra i partiti nelle 52 circoscrizioni generalmente corrispondenti alle province. Ogni circoscrizione elegge un minimo di due deputati, mentre il resto dei seggi vengono assegnati in proporzione alla popolazione. La soglia di sbarramento è del 3% nella singola circoscrizione. Il meccanismo favorisce le formazioni più grandi e i partiti con una forte presenza territoriale, come quelli indipendentisti baschi e catalani, a discapito delle liste minori.
Gli schieramenti
Per evitare la dispersione di voti e aumentare la possibilità di conquistare seggi nei territori contesi, il Partito socialista spagnolo (Psoe) e diverse forze progressiste si presentano nella lista comune Senado de Progreso in numerosi territori. Anche il conservatore Partito Popolare e Vox hanno raggiunto un'intesa elettorale per il Senato: i popolari non presentano candidati in Gipuzcoa, Girona e Tarragona, mentre Vox rinuncia in sei province, tra cui Valencia, Vadice e le Baleari.