Seggi aperti in Spagna, dove i cittadini sono chiamati a votare per il rinnovo delle camere delle Cortes Generales, il Parlamento. Urne aperte solo domenica 29 novembre dalle 9:00 alle 20:00, con i primi risultati provvisori che sono previsti per le 22:30, secondo quanto diffuso dal ministero dell'Interno. Una tornata elettorale che giunge in anticipo rispetto alla naturale scadenza della legislatura e che è dovuta alla crisi del governo di Pedro Sanchez dello scorso ottobre, che ha portato allo scioglimento delle camere. Dunque, voto decisivo per la formazione del prossimo esecutivo.