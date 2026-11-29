Elezioni in Spagna, gli ultimi premier
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"Ci è costata molto la libertà e dobbiamo difenderla". Joaquim Romero, 83 anni, si è messo in fila dalle otto del mattino davanti al collegio Santa Maria del Pilar, nel quartiere del Retiro, a Madrid. Ci sono quattro gradi, ma la coda era già lunga, un'ora prima dell'apertura dei seggi. Al suo fianco la nipote Marian, al primo voto. "Da quando ho l'uso della ragione ho sempre assolto il mio dovere di votare. E oggi più che mai", assicura il nonno. "E' bello poter partecipare a queste cose", risponde la nipote, emozionata. E' l'immagine di una giornata elettorale che mette insieme due generazioni lontanissime, che si sono riversate ai seggi come mai prima: quella che ha conosciuto la dittatura e la repressione franchista e ha aspettato decenni per poter scegliere, e quella che entra per la prima volta in cabina elettorale, nel clima di forte polarizzazione.
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Ma la Spagna che "vota divisa in due", evocata da El Pais, non è necessariamente quella di due mondi inconciliabili, almeno dal punto di vista generazionale. Sono 1,6 milioni i nuovi elettori, quelli che hanno compiuto 18 anni dopo le ultime politiche del luglio 2023. Insieme a loro, perfino i centenari: sono oltre 21.000 gli elettori che hanno superato il secolo di vita, l'80% donne.
A Santa Maria del Pilar, quartiere alto-borghese del Retiro, arrivano in tanti, intere famiglie, nipoti che spingono nonni in carrozzina. "A Raul piaceva votare presto, per evitare le code. Sono venuta di buon mattino, come facevamo assieme, ma così tanta gente in fila prima dell'apertura non l'avevo mai vista", dice Nieves, 72 anni e da poco vedova. Il collegio è poco distante da Calle Saiz de Baranda, dove il 23 settembre fu sfrattata l'87enne Maricarmen Abascal, morta due settimane dopo in ospedale e divenuta il simbolo dell'emergenza abitativa in Spagna, che ha mobilitato decine di migliaia di giovani del Sindicato de Inquilinas.
La casa, insieme alla precarietà, è anche uno dei temi con sui Vox, il partito di estrema destra di Santiago Abascal, ha cercato di portare dalla sua la generazione Z, cresciuta fra crisi economiche, pandemia, guerre e rivoluzione digitale. Che, però, non è un blocco uniforme, seppure iperconnessa, esposta alla disinformazione e delusa dai partiti tradizionali. Secondo lo statale Cis, Vox raggiunge il 20% fra i diciottenni, davanti al Psoe (17%).
Ma la maggioranza dei giovani continua a collocarsi a sinistra. "Votiamo per tutelare i diritti conquistati", spiegano Mariola, 27 anni, in fila per votare con la mamma Angeles, di 66. Mariola, che studia per diventare psicologa, ha frequentato l'università grazie a una borsa di studio e vorrebbe che "la stessa opportunità fosse garantita a tutti". Alba è col marito, entrambi sessantenni, accompagnati dal figlio Pablo, ventenne, all'esordio elettorale: "E' importantissimo questo voto, forse il più importante dall'inizio della democrazia", assicura. Sa che il figlio voterà diversamente da lei e dal padre, ma non ne fa un problema. "In famiglia ognuno la pensa in modo diverso, ma questo non è motivo di scontro", osserva Pablo.
Dall'altra parte della scala anagrafica, ci sono i centenari. Pilar Cristobal, cento anni li ha già compiuti. Racconta a El Pais che le dispiace di sentire dire che elezioni non contano. Nieves Guerra, quasi 99, rimprovera invece ai politici i toni della campagna e gli insulti costanti ascoltati da alcuni partiti: "Bisogna rispettare l'avversario perché, anche se non sei d'accordo, sicuramente ha qualcosa di ragionevole da dire", osserva. "Il mio voto è per difendere le persone e i diritti che abbiamo ottenuto con grande fatica, mobilitati nelle piazze ogni mese, negli anni della crisi del 2012, perché il governo (di Mariano Rajoy, ndr) ci aggiornasse le pensioni", dice Nieves Leguina, 90 anni la scorsa settimana. "Quarant'anni fa, durante il franchismo, ci mobilitavamo per il prezzo del pane. Bisogna dare esempio ai giovani e ricordare loro che i diritti nessuno te li dà, se non ti muovi".