"Ci è costata molto la libertà e dobbiamo difenderla". Joaquim Romero, 83 anni, si è messo in fila dalle otto del mattino davanti al collegio Santa Maria del Pilar, nel quartiere del Retiro, a Madrid. Ci sono quattro gradi, ma la coda era già lunga, un'ora prima dell'apertura dei seggi. Al suo fianco la nipote Marian, al primo voto. "Da quando ho l'uso della ragione ho sempre assolto il mio dovere di votare. E oggi più che mai", assicura il nonno. "E' bello poter partecipare a queste cose", risponde la nipote, emozionata. E' l'immagine di una giornata elettorale che mette insieme due generazioni lontanissime, che si sono riversate ai seggi come mai prima: quella che ha conosciuto la dittatura e la repressione franchista e ha aspettato decenni per poter scegliere, e quella che entra per la prima volta in cabina elettorale, nel clima di forte polarizzazione.