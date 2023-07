Il sistema elettorale spagnolo: come si vota in Spagna

Come funzionano le elezioni in Spagna? Ecco una guida sulle tipologie, le modalità di voto e le assegnazioni dei seggi ai partiti politici

Si tratta di un voto anticipato - da calendario si sarebbe dovuto tenere a dicembre - annunciato dal primo ministro Pedro Sánchez in seguito ai disastrosi risultati ottenuti alle amministrative e alle regionali del 28 maggio. Con la convocazione delle urne il premier sperava di bruciare sul tempo i partiti di destra, dati in crescita nei sondaggi. Le ultime rilevazioni, però, confermano i Popolari come primo partito: insieme a Vox, potrebbero formare un nuovo governo di centrodestra. In attesa dell'apertura delle urne, ecco una guida alle elezioni, con informazioni sul sistema elettorale, sui candidati e sulle percentuali assegnate dai sondaggi.

La legge elettorale: proporzionale alla Camera, maggioritario plurinominale al Senato La legge elettorale spagnola, entrata in vigore nel 1977, differenzia le modalità di assegnazione dei seggi fra Camera e Senato. I 350 seggi di cui si compone la Camera verranno assegnati con un sistema proporzionale senza premi di maggioranza: ognuna delle 50 circoscrizioni (più o meno equivalenti alle province) eleggerà un numero di parlamentari in base alle proprie dimensioni, da un minimo di 1 a un massimo di 30. I deputati verranno quindi eletti proporzionalmente ai voti presi in ciascuna circoscrizione, senza tenere conto delle percentuali ottenute dai partiti a livello nazionale: un sistema pensato a tutela delle numerose forze politiche regionali. I 208 seggi del Senato verranno invece assegnati secondo un sistema maggioritario plurinominale: ogni provincia eleggerà 4 senatori, per un totale di 188, mentre i restanti 20 seggi saranno determinati dai collegi speciali per le isole e le città autonome.

Un possibile governo di centrodestra con Popolari e Vox In virtù della legge elettorale proporzionale in vigore alla Camera, ogni partito si presenterà da solo alle elezioni. Stando ai sondaggi, la leadership di Pedro Sánchez ha i giorni contati, mentre a vincere le elezioni dovrebbero essere i Popolari di Alberto Núñez Feijóo. La formazione di centrodestra potrebbe stringere un'alleanza di governo con Vox, il partito di destra radicale, nazionalista e franchista, guidato da Santiago Abascal. Il vento di destra, dunque, non sembra risparmiare nemmeno la Spagna, che potrebbe uscire dalle urne con una maggioranza molto simile a quella oggi al governo in Italia.

