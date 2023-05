Caos in Spagna, Sanchez si dimette e anticipa le elezioni al 23 luglio

Sanchez si è assunto "in prima persona" i risultati negativi del Partito socialista operaio spagnolo (Psoe) alle elezioni amministrative. "Molti presidenti dalla gestione impeccabile hanno smesso di esserlo. Tutto ciò rende opportuno che gli spagnoli facciano chiarezza sulle forze politiche che dovrebbero guidare questa fase. La cosa migliore è che gli spagnoli possano dire la loro nel definire la direzione politica del Paese", ha detto il premier in una breve dichiarazione istituzionale.

Nuove elezioni

In una conversazione con il re Filippo VI, Sanchez ha comunicato la decisione di convocare un Consiglio dei ministri straordinario "per dissolvere le Corti e procedere alla convocazione delle elezioni generali". Sebbene le votazioni di domenica fossero regionali e comunali, "esse hanno un significato che va oltre", ha sottolineato l'ormai ex capo del governo. "Credo necessario dare una risposta e far esprimere la volontà popolare sul nostro mandato".