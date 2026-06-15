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Wall Street vola con la chiusura del memorandum Usa-Iran: bene Nasdaq, Down Jones e S&P500

Il Nasdaq sale del 3,07%, il Down Jones dello 0.92% e l'S&P 500 dell'1,66%. L'azienda di Elon Musk archivia la seduta con un +20%

15 Giu 2026 - 22:42
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Chiusura positiva per Wall Street dopo l'annuncio della firma digitale del memorandum d'intesa tra Stati Uniti e Iran. Il Dow Jones sale dello 0,92% a 51.671,83 punti, il Nasdaq avanza del 3,07% a 26.683,94 punti mentre lo S&P 500 mette a segno un progresso dell'1,66% a 7.554,54 punti. SpaceX archivia la seduta in rialzo del 20%, aumentando la sua capitalizzazione di mercato - riporta l'agenzia Bloomberg - di 412 miliardi di dollari.

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