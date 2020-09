Wall Street chiude in forte calo: Dow Jones -2,79%, Nasdaq -4,96%

Giornata pesante per i listini a Wall Street che terminano in forte calo. Il Dow Jones perde il 2,78% a 28.291,60 punti, il Nasdaq cede il 4,96% a 11.458,10 punti mentre lo S&P 500 lascia sul terreno il 3,51% a 3.455,03 punti. A trascinare al ribasso sono stati i titoli tecnologici come Apple, Microsoft e Google. Gli analisti prevedono che nei prossimi mesi non riusciranno a rispettare i target di utili annunciati.