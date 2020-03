Wall Street chiude in calo: Dow Jones -1,85%, Nasdaq -0,95%

Wall Street chiude in calo. Il Dow Jones perde l'1,85% a 21.914 punti, mentre il Nasdaq cede lo 0,95% a 7.700 punti. In ribasso anche lo S&P che lascia sul terreno l'1,61% a 2.584 punti. Con la seduta di oggi la Borsa di New York chiude un primo trimestre da dimenticare. Il Dow Jones ha perso infatti il 23% nel suo peggior primo trimestre della storia, e il peggior trimestre dal 1987.