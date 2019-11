Wall Street chiude debole: Dow Jones invariato, Nasdaq -0,04%

Chiusura debole per la Borsa di New York. anche se lo Standard and Poor's 500 riesce a segnare un nuovo record storico. A Wall Street l'indice Dow Jones chiude invariato a 27.783,26 punti, mentre il Nasdaq perde lo 0,04% attestandosi a 8.479,02 punti. Lo Standard and Poor's 500 avanza invece dello 0,09% a 3.096,85 punti.