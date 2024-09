Volkswagen lancia l'allarme: non esclusa la chiusura di fabbriche in Germania | Il titolo sale in Borsa

La casa automobilistica tedesca Volkswagen ha avvertito che non sarà più in grado di escludere la chiusura di impianti nel Paese, evocando lo spettro di importanti misure di riduzione dei costi per "proteggere il futuro" dell'azienda. "L'industria automobilistica europea si trova in una situazione molto difficile e seria", ha dichiarato il Ceo del Gruppo Volkswagen Oliver Blume in un comunicato.