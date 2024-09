Germania, l'ultradestra tedesca vola in Turingia e Sassonia

Secondo gli exit poll della Zdf, alle elezioni regionali in Turingia l'Afd ha incassato il 33,5% vincendo per la prima volta in un Land. La Cdu è seconda con il 24,5%; il partito Bsw di di Sara Wagneknecht ha preso il 14,5%, la Linke l'11,5%, l'Spd il 6,5%, i Verdi il 4% e l'Fdp solo l'1%.