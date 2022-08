Voli, stop ai supersconti Ryanair per il caro energia: non si potrà più volare con meno di dieci euro

Volare a meno di dieci euro non sarà più possibile.

Almeno con Ryanair . Ad annunciarlo è stata la stessa compagnia low cost attraverso la voce dell' amministratore delegato Michael O'Learny in un'intervista a BBC Radio 4. E le brutte notizie per gli appassionati dei cieli non finiscono qui: presto ci saranno anche nuovi aumenti e la tariffa media subirà un incremento di circa 10 euro.