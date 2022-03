Vola il prezzo del pane, ma il ministro Patuanelli: nessun allarme

Il caro bollette e il boom delle materie prime fanno volare il prezzo del pane.

Il record, segnala Assoutenti, a Ferrara dove si toccano i 9,8 euro al chilo. Con il conflitto in Ucraina, i rincari potrebbero essere tra il 15% e il 30%. In Sardegna e Liguria è già scattato l'assalto ai supermercati per fare scorta di prodotti come pasta e farina. Ma il ministro delle Politiche agricole Stefano Patuanelli tranquillizza: "Assalti senza senso, non ci saranno problemi di approvvigionamento".