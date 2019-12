Le modifiche introdotte per la riforma del Mes "sono di portata complessivamente limitata. La riforma non prevede né annuncia un meccanismo di ristrutturazione dei debiti sovrani". Lo ha affermato il governatore di Bankitalia Visco . "Come nel Trattato già in vigore, non c'è scambio tra assistenza finanziaria e ristrutturazione del debito", ha aggiunto. Centeno (Eurogruppo): "Non vediamo il bisogno di riaprire la discussione sul Mes".

Visco: "La riforma del Mes va nella giusta direzione" "La proposta di riforma del Mes segna un passo nella giusta direzione, soprattutto perché introduce il backstop al Fondo di risoluzione unico", ha proseguito Visco in audizione alla Camera, precisando che "viene confermata l'esclusione di qualsiasi automatismo nelle decisioni circa la sostenibilità dei debiti pubblici e di un eventuale meccanismo per la loro ristrutturazione". Una "conferma importante", questa, perché in caso contrario si incorrerebbe in un "rischio enorme".

"Il modo migliore per convincere tutti dell'utilità della riforma è usarla come punto di partenza per riprendere con convinzione il percorso di integrazione europea", ha aggiunto il governatore di Bankitalia. Quello che continua a mancare, secondo Visco, è "un disegno organico di completamento dell'unione monetaria" nonché il completamento dell'unione bancaria.

Eurogruppo: "Non vediamo il bisogno di riaprire la discussione sul Mes" Intanto il presidente dell'Eurogruppo, Mario Centeno, da Bruxelles ha detto di "non vedere il bisogno" di una riapertura della discussione sulla riforma del Trattato sul Fondo salva-Stati divenuto profondamente controverso nel dibattito politico italiano, e ha ribadito che un "accordo politico" sul testo è stato già raggiunto a giugno fra gli Stati membri, anche se la firma formale alle modifiche del Trattato avverrà all'inizio dell'anno prossimo.

"Sul Trattato Mes abbiamo lavorato molto in questi anni, e preso una decisione a giugno. Da allora è continuato il lavoro tecnico, e oggi faremo il punto, con la prospettiva di firmare le modifiche al Trattato all'inizio dell'anno prossimo", ha detto Centeno, parlando alla stampa al suo arrivo alla riunione dell'Eurogruppo, e precisando subito dopo: "L'anno prossimo, non in questo Consiglio".

A un giornalista che chiedeva della possibilità di riaprire la discussione su alcuni punti della riforma del Mes, il presidente dell'Eurogruppo ha risposto: "Non vediamo la necessità che questo accada. Stiamo discutendo di dettagli tecnici, l'accordo politico è stato raggiunto. Pensiamo che sia piuttosto importante - ha aggiunto Centeno - che ci sia dibattito politico in tutti gli Stati membri, e certamente fra i ministri delle Finanze. Ma - ha ripetuto - non vediamo alcun margine perché questo (la riapertura del testo della riforma, ndr) accada".