Padoan a Tgcom24: "Mes? Il vero problema è la proposta tedesca sui nostri titoli di Stato"

"Le logiche di Paese purtroppo dominano su qualunque cosa riguarda l'Europa, se io dovessi concentrare lo sforzo dell'interesse italiano non lo farei sul Mes, che tutto sommato è un meccanismo che va bene, ma mi preoccuperei di cose che nel Mes non ci sono come la proposta tedesca di dare una valutazione diversa dei rischi dei titoli di Stato italiani rispetto a quelli della Germania nei bilanci delle banche" , così Pier Paolo Padoan a Tgcom24 . "In questo modo - spiega - si indebolirebbe molto il debito pubblico italiano mettendo in difficoltà le nostre banche. Questa è una minaccia molto più seria di quanto possa esserlo qualche aspetto tecnico del fondo salva Stati".

Dunque, per Padoan il problema non sono i tecnicismi, piuttosto "bisogna evitare una malattia e questa malattia potrebbe essere accentuata da cure sbagliate come quelle sui titoli di Stato".

Infine, l'ex ministro dell'Economia difende il "collega" Gualtieri, nei confronti del quale dice di avere la "massima fiducia" e chiama in causa il M5s: "Non so se il governo cadrà su questo, ma vorrei chiedere a Di Maio quali sono precisamente i punti del Mes che vogliono cambiare perché fino ad ora non è emersa cosa non va bene secondo loro".