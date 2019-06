Visco: "La riforma del fisco premi il lavoro e favorisca l'impresa"

"Credo si debba procedere a una riforma organica del fisco tenendo presente che se ci sono due elementi da considerare, come premiare il lavoro e come favorire l'impresa". Lo ha detto il governatore della Banca d'Italia, Ignazio Visco, sottolineando che "i tempi non devono essere lunghi ma con una prospettiva data e con un obiettivo di razionalizzazione oltre che di efficacia per l'attività produttiva".