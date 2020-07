Vertice Ue, accordo raggiunto nella notte: Recovery Fund da 750 miliardi, 390 saranno di sussidi

"L'abbiamo fatto. Ci siamo riusciti - ha detto esausto ma soddisfatto il presidente del Consiglio europeo, Charles Michel -. L'Europa è solida, è unita. E' stato difficile, ma è stata una maratona che è finita con un successo per tutti. E' un momento centrale nella storia dell'Europa. E' la prima volta che rafforziamo insieme le nostre economie contro la crisi". Per il presidente francese Emmanuel Macron si tratta di una "giornata storica per l'Europa".

"Abbiamo un accordo. E' un buon accordo! - ha twittato la premier belga Sophie Wilmes -. Con un bilancio 2021-2027 di 1.074 miliardi e un piano di risanamento di 750 miliardi. L'Unione europea non ha mai deciso di investire in modo così ambizioso nel futuro".

Un accordo difficile come dimostrato dalla durata record del vertice straordinario, che è entrato nel libro dei primati come il più lungo della storia dell'Unione. Iniziato venerdi' scorso alle 10, il summit, che non si è ancora ufficialmente concluso, ha superato quello di quattro giorni e cinque ore e mezzo stabilito nel 2000 dal vertice Ue di Nizza.