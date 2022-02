Valore dei punti fedeltà decuplicato per errore: la start up dell'Estetista Cinica ha sfiorato il fallimento

Instagram

In sette anni ha costruito un'azienda nel settore beauty e cosmesi da 60 milioni di ricavi e nel suo campo è diventata un'influencer di tutto rispetto con quasi un milione di follower (le cosiddette "fagiane") con il nome d'arte di Estetista Cinica noto in tutta Italia. Ma la conversione dei punti fedeltà in sconti per l'acquisto online dei suoi prodotti, conteggiando per errore 50 centesimi a punto al posto dei prestabiliti 5 centesimi (spostando così i 500mila euro da erogare preventivati a 5 milioni) ha rischiato di mandare in fumo il suo impero, trascinando con sé tutto l'indotto, per un totale di 200 lavoratori.