Usa, eBay denuncia Amazon: dal 2015 ci rubano i venditori

Negli Usa è scontro tra due giganti dell'e-commerce: eBay ha infatti denunciato Amazon accusando la piattaforma di Jeff Bezos di "rubare" i suoi venditori utilizzando fin dal 2015 una tattica illegale per reclutarli. Nell'atto di citazione, presentato in California, il sito di aste online accusa Amazon di aver abusato del sistema interno di email per contattare i venditori, violando così le regole del mercato.

Sia Amazon sia eBay si affidano ai venditori terzi per incrementare il proprio business. E per Amazon, che pure vende anche in proprio, quello dei venditori terzi attraverso la piattaforma (il cosiddetto "marketplace") è un mercato in crescita: lo scorso anno, per la prima volta, la metà delle vendite sul sito di Jeff Bezos è stato in capo a venditori terzi.