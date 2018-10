Amazon, un dipendente condivideva i dati dei clienti: licenziato

Amazon ha licenziato un dipendente per aver ceduto gli indirizzi email dei clienti a un venditore esterno, contravvenendo così alle politiche della società in materia di privacy. "L'individuo responsabile per questo incidente è stato licenziato", ha riferito la società di Jeff Bezos in una nota. Amazon ha notificato ai clienti interessati che i loro indirizzi di posta elettronica sono stati condivisi con un venditore, che è stato "subito bloccato".