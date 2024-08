Lavoro, stranieri cercasi: una offerta su quattro è per loro

A trainare la domanda di lavoro immigrato è il turismo: da questo comparto è arrivato il 20% di tutte le proposte dedicate agli stranieri e il 18,8% di tutti i contratti programmati nel settore è rivolto a loro. Molte opportunità arrivano anche dai servizi di supporto a imprese e persone, come call center o attività di pulizia e manutenzione del verde. Da inizio anno questo settore ha destinato ai lavoratori immigrati un terzo delle assunzioni totali programmate (oltre 90 mila posti). La stessa proporzione vale nei servizi di trasporto, logistica e magazzinaggio, un ramo in cui sono stati offerti più di 69 mila contratti. Emergono poi alcune differenze dal confronto con il 2023, anno record per la domanda di immigrati con oltre un milione di assunzioni. Nei primi sette mesi del 2024 la domanda di manodopera straniera è aumentata nelle costruzioni, mentre si è ridotta nelle industrie metallurgiche e nel settore dei prodotti in metallo. Nel complesso, per gli immigrati la curva delle offerte di lavoro è in salita. Già nel 2023 la richiesta ha subito un'impennata, raggiungendo il 19,2% della domanda complessiva proveniente dalle imprese. Si tratta del valore più alto registrato negli ultimi sei anni, superiore anche a quello già in forte crescita del 2022 (il 17,8% del totale).