UniCredit, piano 2020-2023: taglio di ottomila dipendenti e 500 filiali

UniCredit ridurrà il personale di circa ottomila unità nell'arco del piano 2020-2023, mentre l'ottimizzazione della rete di filiali porterà alla chiusura di circa 500 sportelli. Lo si legge in una nota della banca. La strategia della banca prevede di realizzare un utile di cinque miliardi di euro nel 2023, con una crescita aggregata dell'utile per azione di circa il 12%. In Italia, Germania e Austria il personale sarà ridotto del 21%.