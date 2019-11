Unicredit vende l'8,4% di Mediobanca per 785 milioni, il titolo vola in Borsa

Unicredit ha chiuso con successo la vendita dell'8,4% di Mediobanca. Il corrispettivo dell'operazione ammonta a circa 785 milioni di euro, risultanti dalla vendita di circa 74,5 milioni di azioni ordinarie di Piazzetta Cuccia a un prezzo di 10,53 euro per azione. Lo sconto è del 2,3% circa rispetto all'ultimo prezzo di chiusura pre-annuncio. Intanto il titolo Unicredit vola in Borsa e fa registrare un +3,8% in apertura di contrattazioni.

L'operazione di vendita sarà contabilizzata nel quarto trimestre. La svolta ridefinisce gli assetti di Piazzetta Cuccia e rientra nei recenti movimenti che hanno visto anche Leonardo Del Vecchio, a sua volta azionista Unicredit, riposizionarsi all'interno di Mediobanca.

Il Ceo di Unicredit: "Mediobanca ben gestita ma asset non strategico" Mediobanca è una società "estremamente ben gestita" ma per Unicredit la partecipazione era considerata "non strategica". Lo ha affermato il Ceo di Unicredit, Jean Pierre Mustier. "Siamo rimasti soddisfatti per quello che il management ha fatto durante la crisi", ha aggiunto.

Del Vecchio compra altro 2,5% di Mediobanca con vendita Unicredit Leonardo Del Vecchio, nel frattempo, sale ulteriormente nel capitale di Mediobanca, avvicinandosi alla soglia del 10%. Secondo quanto riferisce Bloomberg, il patron di Luxottica, che aveva già in mano il 7,5% del capitale di Piazzetta Cuccia, avrebbe acquisito, tramite la holding Delfin, un'ulteriore quota del 2,5% attraverso l'operazione di accelerated bookbuilding avviata mercoledì da Unicredit nell'ambito della cessione della sua intera quota dell'8,4% in Mediobanca.

Unicredit vola in Borsa, debole Mediobanca Intanto Unicredit piazza un avvio sprint a Piazza Affari. In apertura il titolo ha segnato un rialzo del 3,8% a 12,55 euro. Piatto, invece, l'andamento delle azioni di Piazzetta Cuccia (-0,23% a 10,77 euro).