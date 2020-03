Ue, Von der Leyen apre a Coronabond: se servono li useremo

La presidente della Commissione Ue, Ursula von der Leyen, apre ai Coronabonds. In un'intervista alla radio Deutschlandfunk, la presidente ha detto che "stiamo guardando a tutti gli strumenti e qualunque aiuto verrà utilizzato" per mitigare le conseguenze economiche dell'epidemia. "Questo vale anche per i Coronabonds, se aiutano e se sono correttamente strutturati, saranno usati", ha detto. Segui gli ultimi aggiornamenti sull'emergenza coronavirus in Italia cliccando qui