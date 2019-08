Ue, media: "Lagarde favorevole alla riforma delle regole sui bilanci nazionali"

La futura presidente della Bce, Christine Lagarde, si è detta favorevole a una revisione delle regole che fissano i paletti per i bilanci nazionali e anche alla creazione di un strumento per aiutare l'Eurozona ad affrontare momenti di difficoltà. Lo scrive il Financial Times, secondo cui l'ex numero uno del Fmi ritiene in particolare che la revisione delle regole offrirà l'occasione "per valutare l'efficacia dell'attuale quadro normativo".