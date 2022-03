Ucraina, Gentiloni: "Non ci faremo ricattare da Mosca sul gas in rubli"

Il decreto di Putin sul pagamento del gas russo in rubli è "un sistema per aggirare le sanzioni e ricattare l'Europa, ma nulla nei contratti glielo consente".

È quanto afferma il commissario Ue per gli Affari economici, Paolo Gentiloni, aggiungendo: "È stato emesso poche ore fa, stiamo ancora guardando i dettagli, ma ci sono due cose da dire. Primo: i contratti devono essere rispettati e nei contratti esistenti non c'è obbligo di pagare in rubli. Secondo: non ci faremo ricattare da Mosca".