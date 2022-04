Twitter, Elon Musk punta al 100% e offre 54,2 dollari ad azione

Il patron di Tesla ha offerto 54,2 dollari per azione, che rappresenta un premio del 38% rispetto alla chiusura in Borsa del 1 aprile, l'ultimo giorno di quotazione prima dell'annuncio dell'acquisizione del 9%.

In

pre-mercato, i titoli Twitter balzano a New York dell'11,45%

(a 51,10 dollari), mentre quelli Tesla cedono l'1,33% a 1008.81 dollari.

Alcuni azionisti fanno causa -

Un gruppo di azionisti di Twitter aveva citato in giudizio Elon Musk per non aver rivelato tempestivamente di aver acquistato la partecipazione del 9,2% nella società di social media. Le leggi federali, infatti, impongono agli investitori di informare la Securities and Exchange Commission, l'autorità di vigilanza della Borsa, entro 10 giorni quando assumono una partecipazione superiore al 5% in una società.

Il "ritardo" di Musk -

Musk, che ha iniziato ad acquistare azioni Twitter a gennaio, avrebbe raggiunto questo traguardo il 14 marzo, e avrebbe dovuto informare la SEC entro il 24 marzo. Solo il 4 aprile il Ceo di Tesla e SpaceX ha rivelato l'entità della partecipazione, portando le quotazioni azionarie alle stelle. La causa, presentata martedì a New York, sostiene che Musk è stato in grado di acquistare più azioni Twitter a un prezzo non elevato, nel periodo tra il superamento della soglia del 5% e la divulgazione pubblica della sua partecipazione. Il Washington Post ha valutato che il ritardo avrebbe fatto guadagnare a Musk 156 milioni di dollari.