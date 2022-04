Twitter, a Elon Musk il 9,2% della società che "cinguetta": è il maggiore azionista

Secondo indiscrezioni, il cambio della guardia nella società che cinguetta avrebbe agitato il patron di Tesla preoccupato da un possibile aumento della censura sulla piattaforma. Il tema della libertà di espressione è caro a Musk, che di recente non ha risparmiato critiche alla piattaforma social davanti i suoi 80 milioni di follower.

"Dato che di fatto Twitter è una piazza pubblica, il fatto di non aderire ai principi fondamentali della libertà di espressione mette a rischio la democrazia", ha twittato Musk nelle ultime settimane avviando un sondaggio fra i suoi follower, al quale ha chiesto di dichiarare se, a loro avviso, Twitter rispetta o meno i principi della libertà di parola.

"Le conseguenze di questo sondaggio saranno importanti. Per favore votate con attenzione", ha aggiunto in una sorta di avvertimento che ora sembra acquistare senso. Sulla carta la quota del miliardario visionario in Twitter è "passiva", come sono ritenute agli occhi di Wall Street tutte quelle sotto il 10%. Ma, fanno notare gli analisti, cosa possa celarsi dietro l'operazione non è ancora chiaro. Né Musk né Twitter hanno commentato.

