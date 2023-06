Turismo, vacanze a giugno per 4 milioni di italiani

"Questo periodo rappresenta l'occasione per risparmiare con sconti , rispetto all'alta stagione, che possono superare il 25%. I listini per l'alloggio, il vitto ma anche ombrelloni e lettini infatti diventano tradizionalmente più cari a partire dal mese di luglio per toccare i valori massimi nella prima metà di agosto", afferma la Coldiretti.

"Le partenze fuori stagione sono particolarmente apprezzate anche da chi ama la tranquillità e vuole stare lontano dalle folle senza rinunciare però a visitare le principali mete turistiche", precisa l'associazione.

Penalizzato dal meteo incerto

Il clima ha spinto altrettanti connazionali a non programmare le vacanze a giugno. In media sono avvenuti quasi quattordici eventi estremi al giorno lungo la Penisola tra nubifragi, grandinate, bombe d'acqua, trombe d'aria che hanno colpito a macchia di leopardo con gravi danni nelle città e nelle campagne, secondo l'analisi di Coldiretti. Il maltempo ha frenato l'inizio della stagione soprattutto in Romagna dove l'associazione ha lanciato l'appello alle strutture di alberghiere e della ristorazione per l'acquisto di cibi e vino Made in Romagna per sostenere l'occupazione e l'economia locale dopo la devastazione che ha colpito un territorio con ventunmila aziende agricole.