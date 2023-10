Turismo organizzato, il 48% degli italiani sceglie le agenzie di viaggio per andare all'estero

"Agenzie e tour operator indispensabili per il turismo"

"Le agenzie di viaggio e i tour operator, come riconosciuto dallo stesso ministro Santanchè, si confermano protagonisti indispensabili per il comparto e continuano a ricoprire un ruolo strategico e cruciale per l'economia turistica. Dopo le ingenti perdite dovute al Covid e una fase di ripresa tutt'altro che semplice, il settore tiene e i dati in crescita dimostrano come la professionalità e le garanzie offerte da agenzie di viaggio e tour operator ai viaggiatori italiani siano caratteristiche fondamentali, soprattutto per chi sceglie di spostarsi all'estero", spiega il presidente di Assoviaggi Gianni Rebecchi.