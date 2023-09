Turismo, il 2023 è l'anno della ripartenza: 207 milioni di pernottamenti

Il 2023 per il turismo italiano si conferma l'anno della definitiva ripartenza, soprattutto sul fronte degli arrivi internazionali.

Tuttavia, non vengono ancora superati i numeri del 2019. E' quanto emerge dai dati diffusi dall'Osservatorio BIT. I viaggiatori stranieri in Italia sono aumentati del 3,6%, soprattutto quelli statunitensi, in crescita del 17,3%. I turisti registrati nelle strutture ricettive sono circa 50,5 milioni, per un totale di circa 207 milioni di pernottamenti.