Estate 2023, carissime vacanze: spesi 1,2 mld in più e meno giorni fuori casa

Per le loro vacanze quest'anno gli italiani hanno pagato 1,2 miliardi di euro in più accorciando il periodo passato fuori casa.

E' il calcolo di Assoutenti, secondo cui la percentuale di chi quest'estate è riuscito a permettersi soltanto un weekend o al massimo tre notti in luoghi di villeggiatura è passata dal 4% del 2022 all'attuale 18%. In forte calo anche il numero di chi è stato via fino a 7 notti, dal 63% al 56%. E nonostante il taglio delle ferie, tutti quanti abbiamo speso molto di più a causa dei listini in forte crescita in molti settori legati al turismo: il conto finale è stato di circa 34 miliardi di euro.