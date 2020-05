Turismo, il coronavirus mette a rischio 40mila imprese e 184mila posti

Il coronavirus continua a penalizzare il turismo italiano: oltre 40mila imprese del settore rischiano il fallimento per la perdita di solidità finanziaria, con una contrazione del fatturato di almeno 10 miliardi di euro. Lo rivela un'indagine di Demoskopika aggiungendo che sono in pericolo oltre 184mila posti di lavoro. Solo nei primi tre mesi dell'anno si contano quasi 7mila imprese in meno. Segui in tempo reale le ultime notizie sull'emergenza coronavirus cliccando qui