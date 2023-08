Turismo di Ferragosto: record di stranieri, italiani un po' in ritirata

A Ferragosto è record di turismo straniero.

Non si più dire lo stesso, invece, per quello italiano. I vacanzieri del Bel Paese sono alle prese con il carovita che ha inciso sulle loro abitudini estive. Tuttavia, molti non rinunciano alla tradizionale fuga per festeggiare il 15 agosto. In totale sono previste, venticinque milioni di presenze per un giro d'affari superiore ai dieci miliardi. La stima arriva da un'indagine dall'organizzazione Cna Turismo e Commercio focalizzata sulla stagione clou del turismo tricolore.